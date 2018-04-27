Dürüst İlkeli Sorunları Bilen

Malatya Büyükşehir Belediye başkanı istifa etti. Şimdi bazı isimler ortada dolaşıyor, hatta önceden planlanmış bir şekilde. Eğer Ak Parti Malatya’da sadece partiyi düşünüyorsa yarın seçimler var. Bazı konularına malzeme olmayacak birini getirmeli bizim yazdığımız insan bunlardan biridir.

Sanki Büyükşehir belediyesinde adam kıtlığı var. Bırakın mevcut ilçe belediye başkanlarını görevini yapsın. Alın size adam gibi adam. Sayın Nurettin Karaaslan başkanım. 2004 yılından beri meclis üyeliği, başkan vekilliği yapmış ve halen encümen. Meclis üyeliği devam eden, her kesin tarafından gönüllerde taht kurmuş, babacan, mütevazi, samimi birisi. Bence Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yakışır, donanımlı ve tecrübeli, sayın Nurettin Karaaslan başkanımız Büyükşehir Başkanına vekaleten seçilmeli yerel seçimlere kadar. İsim değil yaptıklarıyla oy vereninde fikiri değişebilir. Ak Parti Genel Merkezi. Vesselam.

Kaynak : http://turkiyeson.com/durust-ilkeli-sorunlari-bilen/