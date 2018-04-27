Politika-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 21:21

Dürüst İlkeli Sorunları Bilen

Malatya Büyükşehir Belediye başkanı istifa etti. Şimdi bazı isimler ortada dolaşıyor, hatta önceden planlanmış bir şekilde. Eğer Ak Parti Malatya’da sadece partiyi düşünüyorsa yarın seçimler var. Bazı konularına malzeme olmayacak birini getirmeli bizim yazdığımız insan bunlardan biridir.

Dürüst İlkeli Sorunları Bilen
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sanki Büyükşehir belediyesinde adam kıtlığı var. Bırakın mevcut ilçe belediye başkanlarını görevini yapsın. Alın size adam gibi adam. Sayın Nurettin Karaaslan başkanım. 2004 yılından beri meclis üyeliği, başkan vekilliği yapmış ve halen encümen. Meclis üyeliği devam eden, her kesin tarafından gönüllerde taht kurmuş, babacan, mütevazi, samimi birisi. Bence Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yakışır, donanımlı ve tecrübeli, sayın Nurettin Karaaslan başkanımız Büyükşehir Başkanına vekaleten seçilmeli yerel seçimlere kadar. İsim değil yaptıklarıyla oy vereninde fikiri değişebilir. Ak Parti Genel Merkezi. Vesselam.

 Kaynak : http://turkiyeson.com/durust-ilkeli-sorunlari-bilen/

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku