'Eğitime ayırdığımız bütçe, Milli Savunma Bakanlığının bütçesinin önüne geçti'

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "AK Parti iktidarında 16 yıl boyunca Milli Savunma Bakanlığının bütçesinin önüne geçen tek bütçe, eğitim bütçesi oldu. Bu bütçeyi de milletimizin, çocuklarımızın lehine eğitime harcadık" dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya'daki temasları kapsamında Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Söylemez, yeni bir yönetimle 40 gündür iş başında olduklarını ifade ederek, "Kuşatıcı olacağımızı söyledik. Kendi aramızda hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmeyeceğiz. Burası bütün eğitimcilerin yeri. Soru ve sorunlardan kaçan bir sendika değil soruların ve sorunların üzerine giden bir sendika olma noktasında üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, öğretmenlerin herkesin en değerli varlığı olduğunu belirtti.

Öğretmenleri, 'eli öpülesi meslek grubundaki insanlar' olarak tarif ettiğini dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimizi yetiştiren insanlar. Bütün öğretmenlerimizin bize sunmuş olduğu çok önemli katkılar var. Dolayısıyla bu toplum eğitimcilerin, öğretmenlerin ayakları üzerinde yükselecektir. En önemli sorunumuz ne dediğimizde; eğitim ve bu sorunun çözüm noktası nedir dediğimizde de; bütün sorunlara baktığımızda eğitim görünüyor."

Çalık, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve eski Milli Eğitim Bakanlarının çok önemli adımlar attıklarını kaydederek, "Bütün öğretmenlerimiz olmak üzere aileleri ve çocukları kapsayacak birlikte istişare ederek alacakları kararları uygulayacak, 2023 vizyonu bata olmak üzere uygulanacak olan eğitimle ilgili çalışmalarımızın milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz, AK Parti iktidarında 16 yıl boyunca Milli Savunma Bakanlığının bütçesinin önüne geçen tek bütçe, eğitim bütçesi oldu. Bu bütçeyi de milletimizin, çocuklarımızın lehine eğitime harcadık. Başta okullarımızdaki fiziki gerçekleştirmeler olmak üzere sınıf başına düşen öğrenci sayısından çocuklarımızın okullaşmasına ve okula devamlarına kadar eğitim bütçesini buralara harcadık. Öğretmenlerimizin özlük hakları da dahil olmak üzere sorun varsa onları da yerinde çözelim diye çok ciddi çaba sarf ettik" diye konuştu.

Milletvekili Çalık, kitapların okula başlayan öğrencilerin önüne konulmasının çok büyük bir hayal olduğunu, bu hayali gerçekleştirdiklerini belirterek, eğitimin önündeki engelleri kaldırdıklarına dikkat çekti.

Eğitim ve kamudaki eşitsizliğin kaldırılması hususunda önemli adımların atıldığını ve insan hakkı ihlallerinin ortadan kaldırıldığını ifade eden Çalık, "Meslek liselerinden mezun olan ve üniversite sınavına girerken ayaklarına 50 kilogram ağırlık bağlanan öğrencilerimizin ayaklarındaki o ağırlığı da kaldırdık. En önemlisi kız çocuklarımızın kendi aralarındaki eşitlenme imkanlarını, insan hakları ihlali olarak gördüğümüz sorunu ortadan kaldırdık. Her alanda kadınların kendi aralarında eşitlenmesini adına çok ciddi bir insan hakkı ihlalini de ortadan kaldırdık. Kadınlarımızın başı açık başı kapalı her alana çalışabilme imkanını ve demokratik açılımı yapmış bir partinin, iktidarın mensubu olarak en fazla gurur duyduğumuz hadiselerden bir tanesidir" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)