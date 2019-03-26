Erdoğan'sız, AK Parti'siz bir Türkiye tasavvur edenlere Akçadağ gereken cevabı verecek

Milletvekili Çalık, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Akçadağ İlçesi'nde sürdürdü.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Akçadağ İlçesi'ne gitmeden önce Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Akçadağ İlçesi'ndeki temasları kapsamında ilk olarak Aktepe'yi ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, "Afet, don olurdu kayısının zararını hiçbir hükümet bugüne kadar karşılamamıştı. Biz ilk kez tam 92 trilyonu, Akçadağ'a da 25 trilyonu anında getirdik, nakit para olarak verdik. TARSİM'i getirdik. Sigorta kapsamına aldık ve primin üçte ikisini devletimiz, üçte birini de vatandaşımız ödüyor. Şuana kadar TARSİM'den yaklaşık 500 milyon parayı biz kayısı üreticisi çiftçilerimize ödedik. Coğrafi işaretlemeyi yaptık, tüm dünyada sadece coğrafi işaret bir tek kayısının memleketi Malatya'da olduğunu biliyor. Türk Hava Yolları'yla konuştuk ve uçaklarda kayısı ikram edildi. Geçmiş dönemde yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine bakın, bizim yaptıklarımızın binde birini yapmışlar mı? Kükürtle ilgili yaşanılan sorunların bertaraf edilmesi içinde Akçadağ'a bir müjdem var. Tarım ve Orman Bakanımız Malatya'ya geldiğinde kükürtle ilgili sorunu konuştuk. Meyvecilik Araştırma Enstitümüz yeni bir islim damı projesi gerçekleştirmiş. Tarım ve Orman Bakanımızdan bununla ilgili bir trilyon destek istedik. Bunu da Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ilçelerimizi pilot ilçe olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık daha sonra Kültür Mahallesini ziyaret etti. Çalık, büyükşehirde Selahattin Gürkan, Akçadağ'da ise Mustafa Kırteke ile 'durmak yok yola devam' diyeceklerini belirtti.

Çalık ardından Başpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Çalık, burada, "Akçadağ'ımıza çok büyük hizmetler yaptık. Akçadağ ilçemiz hizmetin, yatırımın en iyisini hak ediyor. Gönül belediyeciliği anlayışımız 31 Mart Cumhur İttifakı zaferinden sonra da güçlü bir şekilde devam edecek" diye konuştu.

Akçadağ ilçesi ziyaretleri esnasında kendisini evlerine davet eden kadınlarla da sohbet eden Çalık, TOKİ'de kalan vatandaşlarla da bir araya geldi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke'nin seçim bürosunda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çalık, 31 Mart'taki seçimin önemine değinerek, "Tayyip Erdoğan'sız, AK Parti'siz, Cumhur İttifak'sız bir Türkiye tasavvur edenlere Akçadağ gereken cevabı verecek. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Kırteke rekor kıracak. Akçadağ'da gösterilen teveccüh bunu çok net gösteriyor. Akçadağ'a çok önemli hizmetler yaptık, bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)