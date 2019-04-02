Politika-44:
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02 Nisan 2019 Salı 13:43

Fendoğlu, ‘‘31 Mart seçimlerine Cumhur ittifakı ruhu damga vurmuştur.’’

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “31 Mart seçimlerine Cumhur ittifakı ruhu damga vurmuştur.”

Fendoğlu, ‘‘31 Mart seçimlerine Cumhur ittifakı ruhu damga vurmuştur.''
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçları ortaya çıkmıştır.Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgâhına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekraren göstermiştir.

Oyunlar boşa çıkarılmıştır.Milli irade hamd olsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Sandıktan çıkan sonuçlara saygımız tartışma götürmez bir gerçektir.Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır.
31 Mart seçimlerine Cumhur ittifakı ruhu damga vurmuştur. Cumhur İttifakı’nın milli beka çağrısı aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir.Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine tam destek vermiştir.Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır.
Malatya'da Cumhur ittifakı büyük bir teveccüh görmüştür.Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan büyük bir oy oranıyla seçilmiştir. Malatya Milli beka demiş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır.Bu seçimlerin neticesinde hiç kuşku yok ki Cumhur İttifakının mutlak ve kesin başarısı ortadadır.
Bu başarıda katkısı olan ve seçim süresi boyunca yoğun bir gayret gösteren MHP il ve İlçe teşlilatlarımıza , Ülkü Ocaklarımıza ve Kadın Kollarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Malatya’da Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kuluncak ilçemizde hemşehrilerimizin sandıkta göstermiş olduğu büyük teveccüh sonucu Belediye Başkanlığını kazanmış bulunmaktayız. Kuluncaklı hemşehrilerimizi Milliyetçi Hareket partisi'ne olan teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Hekimhan ilçemizde ise beklediğimiz sonucu elde edemedik. Gerekli İtirazlarımızı yaptık. İtiraz sürecinin sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Seçim süresi boyunca Hekimhan ve Kuluncak'ta ziyaretlerimiz ve ilçe merkezlerindeki programlarımız da bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime, MHP Hekimhan ve Kuluncak ilçe başkanlarımız ile tüm İlçe teşkilatlarimıza, Ülkü Ocaklarımıza, kadın kollarımıza,Ak Parti ilçe teşkilatlarına, oy versin veya vermesin tüm hemşehrilerimize şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum.
31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir.31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye’dir.İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır.
Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum.Cumhur İttifakı’nı tercih eden tüm vatandaşlarımıza selam ve hürmetlerimi iletiyorum.
31 Mart seçimleri demokrasimizin ve cumhurun zafer tacıdır.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkemize, milletimize, demokrasimize, milli beka ve birliğimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.”


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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