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26 Aralık 2018 Çarşamba 16:45

Fendoğlu, Malatya Ve Ülke Sorunlarına Değinmeye Devam Ediyor

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Mecliste söz alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin ve Ülkedeki bir çok hastanenin ortak derdi olan Suriye vatandaşlarının sağlık giderlerinin hastanelere çok geç ödenmesi sebebiyle ödenek sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

Fendoğlu, Malatya Ve Ülke Sorunlarına Değinmeye Devam Ediyor
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Mecliste söz alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin ve Ülkedeki bir çok hastahanenin ortak derdi olan Suriye vatandaşlarının sağlık giderlerinin hastahanelere çok geç ödenmesi sebebiyle ödenek sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Fendoğlu şu soruyu sordu;

“Malatya Turgut Özal Tıp Merkezimiz 286'sı yoğun bakım olmak üzere 1.200 yatak kapasitesiyle bölgeye hizmet veren bir kurumdur. Bu kurumda tedavi edilen Suriyeli hastaların tedavi masraflarından dolayı Sağlık Bakanlığından yaklaşık 25 milyon TL alacağı

vardır. Bu miktarın bir an önce ödenmesi, hizmetin devamı açısından büyük önem arz etmektedir. “

“MALATYA BATTALGAZİ DEVLET HASTAHANESİNİN YAPIMINI DA DİLE GETİREN FENDOĞLU”

Malatya’da yapımı ve ihalesi bir kaç kez iptal edilen ve bir belirsizliğe dönüşen Battalgazi Devlet Hastahenesinin yapımının ne durumda olduğunuda ayrıca soru sorarak gündeme getirdi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu Sorduğu soruda;

“Yine, Malatya ilimizde ihale aşamasında ihalesi iptal olan Battalgazi Devlet Hastanemizin ihalesinin ne zaman yapılacağı ve hastanenin ne kadar sürede bitirileceği belli midir?” dedi. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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