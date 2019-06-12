Fendoğlu, TBMM'de TOTM'nin Ödeneklerinin Ödenmesini İstedi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu TBMM genel kurulunda söz alarak Dünya'da bir ilk olan Malatya TÖTM'de Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Sezai Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilmekte olan aynı anda 5 hastaya eş zamanlı karaciğer naklinde emeği olan herkese teşekkür edip, Bu başarının devamı için daha öncede mecliste Fendoğlu tarafından gündeme getirilmesinin ardından bir kısmı bakanlık tarafından gönderilen Turgut Özal tıp merkezinin yaklaşık 25 Milyon TL ye varan ödeneklerinin bir an önce verilmesini istedi.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Fendoğlu ;

“Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu bu sabah saat 08.00'de başladı ve hâlen devam ediyor. Üniversite yönetimi, eş zamanlı beş nakille hem insanları sağlığına kavuşturmayı hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Enstitümüzün başarıları ülke sınırlarını aşmıştır. Burada emeği geçen, başta rektörümüz Ahmet Kızılay'a, Tıp Merkezi Başhekimi Ali Beytur'a ve Karaciğer Enstitüsü Başhekimi Doktor Sezai Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Aynı zamanda üniversitemizin devletimizden alacağı ödenekler hâlen çıkmamıştır, 25 milyon TL'ye varan ödeneğimizi bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)