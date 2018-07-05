Fendoğlu ziyaretlerine devam ediyor

Ziyarete, parti üyeleri, parti yöneticileri, ocak üyeleri ve yöneticileri katıldı. Ziyarette ilk olarak konuşan Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, "İnanın Malatya’da 2’nci milletvekilini çok küçük bir farkla kaçırdık. Bunu bütün kamuoyu biliyor ama buna da şükür edelim. Çünkü Elazığ’da ki kardeşimiz 80 oyla kaybetti. Urfa’da 2’nci milletvekilimizi çok az bir oyla kaybettik. Elazığ’da da çıksaydı bizim Mehmet Bey kardeşimizin yükü azalırdı. Şimdi öyle bir durum oldu ki, Elazığ’ı da üstlenecek, Malatya’ya da üstlenecek belki Adıyaman’a da üstlenecek, Erzincan’ı da üstlenecek" ifadelerini kullandı.

MHP milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da bir çok arkadaşlarıyla beraber aynı havayı soluduklarını kaydederek, "Solumasak bile aynı misyonun uşağıyız. Zevk alarak geldik. Seçim propaganda dönemi boyunca Nadir Ağabeyin söylediği gibi, dışarıdan çok büyük destekler oldu. Bu konuda ben de bire teşekkür mahiyetinde geldim karşınıza. Söylediği güzel dilekleri hep dikkate alıyorum. Her yerdeki dilekleri ve temennileri dikkate alıyorum. Bu konuda da hata yapma lüksüm de yok, yanlış adım atma lüksüm de yok. İnşallah cenabı Allah beni bu kutsal davada mahcup ettirmez. Alnımızın akı, başımız dik olarak karşınıza tekrar gelirim” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)