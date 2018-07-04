Politika-44:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:05

Fendoğlu’ndan Vali Kaban’a teşekkür

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyaret ederek seçim süresi boyunca güvenin ve huzurun sağlanmasında gayret sarf eden Kaban’a teşekkür etti.

Fendoğlu'ndan Vali Kaban'a teşekkür
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Ziyarette Fendoğlu’na MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı eşlik etti. Milletvekili Fendoğlu, seçim süresi boyunca Malatya’da güvenin ve huzurun sağlanmasında olağanüstü gayretler sarf eden Vali Ali Kaban’ı teşekkür ettiklerini kaydederek, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Bundan sonraki süreçte de Malatya için yapacağı çalışmalarda Malatya Milletvekili olarak kendisiyle beraber çalışmaya hazırım. Ben şimdiden kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaban da, 24 Haziran’da yaşanılan demokrasi şöleninin Malatya’ya, ülkeye ve bütün Türk İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ederek, "Çünkü hakikaten Türkiye her manada daha önceki geldiği topraklarda ve hakimiyet kurduğu geçmişteki topraklarda yaptığı işler sürekli gözetlenen bir ülke bu anlamda bizim bu demokrasi imtihanını çok iyi vermemiz gerekiyor idi. Bu demokrasi imtihanını da barış ve huzur içerisinde ki yapılacak seçimlerle verebilirdik. Bu anlamda ben 24 Haziran’ın da başarıyla geçirildiğini, başarıyla bu imtihanın verildiğini düşünüyorum. Bunda tabi tek başında bizim çabamız bir şey ifade etmezdi, sizler de hakikaten bu konunun tarafları olarak çok olgun, çok anlayışlı bir şekilde, partilerimiz birbirleriyle çok uyumlu bir şekilde bu yarışı sürdürerek 24 Haziran’da da noktayı koymuş olduk. Ben bu anlamda tekrar bu başarınızdan dolayı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah utandırmasın. Milletimize hizmet hakikaten çok kutsaldır. Bu anlamda da bunun başarı ile yürütüleceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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