Milliyetçi Hareket Partisi MHP Battalgazi ilçe Başkanlığı tarafından okulların açılmasına kısa bir süre kala Malatya geneli "Her Kalem Bir Umut Olur, Her Umut Bir Çocuğu Kurtarır " kampanyası başlatarak okul öncesi ihtiyacı olan öğrencilere kırtasiye malzemesi , çanta ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere destek kampanyası başlattı.

Başlatılan bu anlamlı kampanyada okula gidecek olan ve ihtiyaç sahibi Öğrenciler için Kırtasiye Yardımı" kampanyasına Tüm Malatya'lıların desteklemesi çağrısında bulunuldu.

MHP Battalgazi ilçe Başkanlığı Tarafından Başlatılan Kampanyada Destek Olmak İsteyen Hayırsever Vatandaşların Kışla Caddesi adresinde bulunan İlçe Başkanlığına şahsen ve 0553 080 1071 ve 0 532 556 7287 numaraları arayarak yardımlarda bulunabilecekleri belirtildi.