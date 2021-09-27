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27 Eylül 2021 Pazartesi 17:37

Kahtalı, restorasyon çalışmaları devam eden Ulu Cami’yi ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden büyük hasar gören ve restorasyon çalışmalarına başlanan Eskimalatya’daki Ulu Cami’de çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, caminin 2022 yılının ortalarında ibadete açılacağını söyledi.

Kahtalı, restorasyon çalışmaları devam eden Ulu Cami'yi ziyaret etti
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Milletvekili Hakan Kahtalı beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Eskimalatya’da bulunan Ulu Cami’yi ziyaret ederek camide devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Tarihi camideki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve finansman noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Kahtalı, “Burası Mescid-i Kebir, 1205 yılında Alaaddin Keykubat tarafından yapılmış gerçekten özel bir eser. Selçuklu dönemini temsilen yapılmış bir eserimiz ve Türkiye genelinde ender yapılardan biri. Tabii 24 Ocak depreminde hem merkezde bulunan Yeni Cami hem de Ulu Camimiz hasar gördü. Her iki camimizde de depremin hemen ardından yenileme ve güçlendirme çalışmaları başladı.  Yeni Camiyi Allah nasip ederse bu yılsonu itibarıyla ibadete açmış olacağız. Oradaki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Yine aynı şekilde Eskimalatya'daki Ulu Camimizle ilgili de çalışmalar da çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Burayla ilgili herhangi bir finansman sorunu yaşanmadı. Bir an önce ibadete açılması için gayret ediyoruz. Arkadaşlar 2022 yılının 6. ayında buradaki çalışmaların tamamlanarak ibadete açılabileceğini söyledi.  Tabi bu süreç kesin değil belki bir ay önce olur belki bir ay sonra olur onu bilemeyiz. Ben bu noktada emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza, özellikle burada depremden sonra yapılan konutlar ve hasar gören yapıların onarılması noktasında gösterdiği katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise,  Ulu Cami de gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini kaydederek, “Tabi burada çok zor bir çalışma yürütülüyor.  Kısa sürede bitirilmesi zor. En kısa sürede ibadete açmaya çalışıyoruz.  Biz belediye olarak da böyle yapıların onarılması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.


AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, “Ulu Cami 24 Ocak depreminde zarar görmüştü.  Kültür Bakanlığımızın girişimleri ve vekillerimizin takibi ile birlikte burası yeniden dizayn edilmeye başlandı. Tarihi eserler hemen yapılıp bitirilemiyor. Kolay değil her şey aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Burası da aslına uygun bir şekilde, zamanında bitirilerek ibadete açılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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