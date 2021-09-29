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29 Eylül 2021 Çarşamba 22:04

Kahtalı’dan Eskimalatyalılara hastane müjdesi

“Eskimalatya’ya Semt Polikliniği ve Göçmen Sağlığı Merkezi yapacağız”AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Eskimalatya’ya Semt Polikliniği ve Göçmen Sağlığı Merkezi yapılacağını müjdeleyerek, “Sağlık Merkezimiz için gerekli bütçe Kuveyt Fonundan karşılanacak. Şu anda projesi hazırlanıyor en kısa sürede yapım için ihaleye çıkılacak. 2022 yılında da çalışmalar başlayacak.  Eskimalatya’ya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kahtalı'dan Eskimalatyalılara hastane müjdesi
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AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı’dan Eskimalatya’ya hastane müjdesi geldi.Kahtalı, bölge halkının uzun zamandır talebi olan hastane için gerekli girişimleri yaptıklarını ve olumlu bir sonuç aldıklarını söyledi.


Kahtalı Alacakapı Mahallesinde Battalgazi Belediyesine ait yaklaşık 5 dönüm arazinin Sağlık Bakanlığına tahsis edildiğini ve bu arazi üzerine Semt Polikliniği ve Göçmen Sağlığı Merkezi yapılacağını ifade etti.


Sağlık Merkezi için gerekli bütçenin Kuveyt Fonundan karşılandığını kaydeden Kahtalı, projenin hazırlanma aşamasında olduğunu ve kısa zamanda ihaleye  çıkılacağını dile getirdi.Sağlık merkezinin bölgede önemli bir eksiliği gidereceğini kaydeden Kahtalı, “Projemiz Eskimalatya’ya hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten çok önemli bir proje. Eskmalatya’ya bundan önceki gelişimizde bölge halkının bizden en büyük isteği buraya bir hastane yapılmasıydı. Biz de bu noktada gerekli girişimlerimizi yaptık. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder de sağ olsun Alacakapı Mahallesinde belediyeye ait yaklaşık 5 dönümlük araziyi Sağlık Bakanlığı’na devretti. İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Recep Bentli'nin de gayretiyle Kuveyt Fonundan gerekli fonu sağladıktan sonra da sağlık merkezinin yapımı için onay çıktı. Battalgazi̇ Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Recep Bentli’ye vermiş oldukları destekten ve gayretten dolayı teşekkür ederim. Şu anda proje hazırlanıyor ve kısa bir süre içinde ihaleye çıkılacak. 2022 yılında da inşaat çalışmaları başlayacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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