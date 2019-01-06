Geçtiğimiz günlerde MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek'in davetiyle "Türk Aile Yapısında Kadının Yeri" konulu seminerini veren Dr. Öğretim Üyesi Hülya Bingöl bugünde "Kaybolan Değerlerimiz" konulu seminerini gerçekleştirdi. Yaşamın maddi boyutlarındaki büyük değişimin, insanı ve onun değerlerini etkilediğinden bahseden Bingöl; Modern çağ ve kapitalizmin insanın ruhundan ziyade, bedenini ve konforunu dikkate alıp İnsanı, doyurmayı, güzelleştirmeyi ve rahat ettirmeyi önemsediğini

Bunun aynı zamanda kapitalizmin varlık sebebi olduğunu, insanın ne kadar çok tüketirse çarklarında o kadar hızlı döndüğünü anlattı.

Kapitalizmin çarkları hızla dönerken, insanı yücelten, onu farklı ve güçlü kılan ne varsa onlarıda öğüttüğünü Duygularını, değerlerini, kültürünü ve inancınıda yozlaştırdığını ifade eden Bingöl akrabalık komşuluk gibi değerlerimizinde artık kaybolmaya yüz tuttuğunu çocuklarımızı Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve faziletiyle ve değer yargılarımızla yetiştirdiğimizde yarının sarsılmaz ve yıkılmaz güçlü Türkiye'sini inşa edeceğimizi söyledi.

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ise seminer sonrası , “Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaktır.Bugün Kadın Kolları olarak düzenlediğimiz seminere iştirak eden herkese çok teşekkür ediyorum.”ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)