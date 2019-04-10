Malatya’ya dev bütçe

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da yapımı devam eden ve yeni başlanılacak olan projelere 2019 yılı için 323 milyon 414 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Milletvekili Çalık yaptığı açıklamada, Malatya'nın her alanda gelişmesine önem verdiklerini belirterek, bu konuda devlet eliyle sürdürülebilir yeni yatırımların da hayata geçirilebileceğini kaydetti. Bu çerçevede proje çalışmalarının devam edeceğini belirten Çalık, "Bu yıl için belirlenen bütçe kapsamında Malatya’da yapımı devam eden ve yeni başlanılacak olan projelere 2019 yılı için 323 milyon 414 bin lira ödenek ayrıldı" ifadesini kullandı.

MALATYA ÇEVRE YOLUNA ÖDENEK

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım planına alınan projelere ayrılan ödeneklere de değinen Çalık, şunları kaydetti: "Malatya-Elazığ arasındaki bölünmüş yol çalışmasına 2 milyon 325 bin lira, Malatya-Adıyaman Gölbaşı arasındaki bölünmüş yol çalışmasına 9 milyon 298 bin lira, Elazığ-Keban, Malatya-Arapgir ve Sivas-Divriği ayrımı bölünmüş yola 4 milyon 649 bin lira, 54 kilometrelik Malatya Kuzey Çevre yoluna 13 milyon 947 bin lira, Malatya-Hekimhan 16.bölge hudut yolu için 27 milyon 997 bin lira, Darende 6. bölge hudut yoluna 9 milyon 298 bin lira ödenek ayrıldı."

ONKOLOJİ HASTANESİNE 21 MİLYON TL

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde yapımı devam eden 217 yataklı Onkoloji hastanesine 21 milyon 250 bin lira ödenek ayrıldığına dikkat çeken Öznur Çalık, "Üniversite alt yapısı için 2 milyon lira, Öğrenci yaşam merkezi için 5 milyon 609 bin lira, 2.OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MYO) için 5 milyon 181 bin lira, Konukevi için 1 milyon lira, yayın alımı ve muhtelif işlere 7 milyon 660 bin lira, onarım makine ve teçhizatlar için 2 milyon 500 bin lira, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine 4 milyon 630 bin lira ödenek ayrıldı" ifadesini kullandı. Malatya Turgut Özal Üniversitesine bu yıl için 9 milyon lira ödenek ayrıldığını belirten Çalık, "Üniversite alt yapısı için 2 milyon lira, çeşitli işlerin etüt projeleri için 200 bin lira ve muhtelif işlere 6 milyon 800 bin lira ödenek ayrıldı" dedi.

ÇOCUK HASTANESİNE 22,7 MİLYON TL

Sağlık Bakanlığı nezdinde sürdürdükleri girişimler sonucu Battalgazi ilçesine 300 yataklı Devlet Hastanesi yapımına ilk etapta 10 milyon lira ödenek ayrıldığını kaydeden Çalık, “Kısa bir süre içerisinde hizmete girecek 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi için 22 milyon 778 bin lira ödenek ayrıldı” dedi. Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine ceza infaz kurumu yapımının devam ettiğini belirten Çalık, her iki cezaevinin yapımı için bu yıl toplamda 35 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi.

MALATYA'NIN ALTYAPISI İÇİN BÜTÇE

Çalık, “İller Bankası tarafından Malatya içme suyu projesine 25 milyon 938 bin lira, atıksu ve kanalizasyon şebekesi için 54 milyon 73 bin lira, Malatya Büyükşehir belediyesi itfaiye ve acil müdahale alım aracı(28 adet) için 20 milyon 450 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Malatya’ya lojman yapımı için 2 milyon 200 bin lira, Kuruçay Barajı'na 1 milyon 220 bin lira, Yoncalı Barajı'na 22 milyon 500 bin lira, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen konutu yapımı için 1 milyon 400 bin lira, TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü hizmet binası yapımı 1 milyon 511 bin lira ödenek ayrıldı” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)