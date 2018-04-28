Malatya’ya Genç işadamı aday adayı

Malatya’lı sevilen işadamlarından Hüseyin Köksal Çınar elini taşın altına koydu ve 24 Haziran seçimleri için AK Parti’den aday adayı oldu. Çınar, iş dünyasında hem işadamı hem de STK yöneticisi olarak elde ettiği deneyimleri Malatya ve Türkiye’nin hizmetine sunmak istediğini açıkladı.

Türk siyasetine Turgut Özal başta olmak üzere çok değerli siyasetçileri kazandıran Malatya, sahip olduğu kültürel zenginlikle yeni bir ismi siyaset dünyasına kazandıracak. Malatya’lı sevilen işadamlarından Hüseyin Köksal Çınar AK Parti’den Milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Uzun yıllardır Ankara’da hizmet sektöründe faaliyet gösteren Çınar, aile şirketlerinin Yönetim ve İcra Kurulu başkanlığının yanı sıra Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) çatısı altında da faaliyet gösterdi. Hedefini “hem Malatya’ya hem de Türkiye’ye hizmet etmek” olarak ifade eden Çınar aday adaylığı açıklamasını yaparken şunları söyledi:

“Öncelikle ailemizde ve çevremizde aldığımız eğitim bize sorumluluklar yükledi. Sonra TÜGİAD çatısı altında çok değerli deneyimler elde ettik. Başkanımız Ali Yücelen genç işadamlarını, TÜGİAD üyelerini hangi partiden olursa olsun siyaset yapmaya teşvik etti. Türkiye’nin her siyasal görüşten değerli, enerjik, genç ve nitelikli siyasetçilere ihtiyacı var. Ben de tercihimi; ülkemize hizmette sınır tanımayan ve son 16 yılda yaptıklarıyla bunu gösteren ve uzun yıllardır üyesi ve bir hizmet neferi olmaktan gurur duyduğum AK Parti çatısı altında yapıyorum. Kendi işimizde ve TÜGİAD çatısı altında edindiğimiz tüm deneyimleri bu anlamda siyasi hedeflerimiz için seferber edeceğiz.”

MGH - Özel Haber