Mehmet Çınar, ''Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getireceğiz''

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, "Eğitim, sağlık, çevre, spor, sanat, kültür, temizlik, alt ve üst yapı yatırımlarımızla güzel ilçemizde ki modern yaşamı gelecek nesillere taşıyacağız. Yeşilyurt bizim sevdamız ve aşkımızdır, halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük şereftir" dedi.

Çınar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayin olan Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Çınar, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı makamında ziyaret etti.

Fahri Kayahan ve Özalper'de esnaf ziyaretlerinde bulunan Çınar, CMC çağrı merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un beş yılda her alanda gelişip, büyüdüğünü kaydederek, "Şuanda 320 bin nüfus ile 30 ilden daha büyük bir seviyede. Bizlerde Yeşilyurt'un öncüsü olarak, sizlere hizmet ettik. Yeşilyurt'umuz her alanda gelişip, değişti ve büyüdü. Bu noktada büyük çalışmalarımız ve gayretlerimiz oldu" dedi.

Çınar, Yeşilyurt'ta hizmet belediyeciliğinin yanı sıra kültürel, sosyal, çevreci, tarih ve spor alanlarında büyük projelere imza attıklarını kaydederek, "Bu projeleri devam ettirmek arzusundayız. Ortak yönetim ve katılımcı anlayışıyla ilçemizi yönettik, bunda da başarılı olduk. Bu enerjimizi sinerjiye çevirerek, daha büyük projelerle bölgemize hizmet etmeye adayız. Bölgemizi cazibe haline getirecek 45 projemizi yeni dönemde hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Hizmetlerimizi 'Gönül Vizyonu' temalı projelerimizle taçlandırmak istiyoruz" diyen Çınar, şunları kaydetti: "Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna hazır hale getirmek için yeni dönemde birbirinden farklı projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için hemşerilerimizle beraber, büyüyen sevdamız Yeşilyurt'u kararlı adımlarla geleceğe hazırlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna hazır hale gelmesini sağlayacak 'insan odaklı' yatırımlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Temelinde değişim ve yenilik yatan yatırımlarımızla ilçemizi 2023 vizyonuna hazır hale getirmek için adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı ile çalışma tempomuzu artıracağız. Tükenmeyen hizmet aşkımız ile Yeşilyurt'a çağ atlatacak önemli projelerin altına kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle imza atacağız."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)