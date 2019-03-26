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26 Mart 2019 Salı 13:32

Mehmet Çınar, ''Yeşilyurt'umuzu 2023'e taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz''

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'a önemli hizmetler yaptıklarını ifade ederek, "Yeni dönemde ilkelerimiz katılımcılık, adalet, şeffaflık, çalışkanlık olacak. Yeşilyurt'umuzu 2023'e taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Mehmet Çınar, ''Yeşilyurt'umuzu 2023'e taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz''
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31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Çınar, Üçgen park ve Kernek civarındaki esnafları ziyaret etti.


Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar daha sonra Bostanbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen mahalle toplantısında konuşan Çınar, "Anadolu’nun en güzel mozaiklerini içinde barındıran, doğası, suyu, havası ve tüm güzellikleriyle ismiyle müsemma Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna hazır hale getirmek başlıca hedefimiz arasında yer alıyor" dedi.


Çınar, Yeşilyurt'un Malatya'nın batıya açılan penceresi olduğunu kaydederek, "Eğitim, sağlık, çevre, spor, sanat, kültür, temizlik, alt ve üst yapı yatırımlarımızla güzel ilçemizde ki modern yaşamı gelecek nesillere taşıyacağız. Yeşilyurt bizim sevdamız ve aşkımızdır, halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük şereftir. Yeşilyurt’ta yaşamanın artık farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hissettirecek hizmetlerimizle ilçemizi kalkındırmaya, unutulmuş değerlerimizi canlandırarak aydınlık geleceğimizi hemşerilerimizle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde ilkelerimiz katılımcılık, adalet, şeffaflık, çalışkanlık olacak. Yeşilyurt'umuzu 2023'e taşıyacak projeleri hayata geçireceğiz. Modern, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim ilkeleriyle, insana ve insanca yaşama hizmet etmek için hemşerilerimizle beraber, büyüyen sevdamız Yeşilyurt’u kararlı adımlarla geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.


'Yeşilyurt’umuzu halkımızla el ele verip geleceğe taşıyacağız' diyen Çınar, yeni dönem için hazırladıkları projeleri de vatandaşlarla paylaştı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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