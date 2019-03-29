Politika-44:
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29 Mart 2019 Cuma 13:32

'Mezramıza gelen ilk Milletvekilisiniz'

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu seçim çalışmaları kapsamında Hekimhanda ziyaretler gerçekleştirdi.

'Mezramıza gelen ilk Milletvekilisiniz'
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP Hekimhan İlçe Başkanı, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları ile köy ziyaretleri için Yukarı Selimli, Deli Hasan yurdu köyleri Kurşunlu ya bağlı Alholar ve Zorpanlar mezrası ve Kurşunlu köyüne ziyaretler gerçekleştirdi.

Kurşunlu köyüne bağlı Zorpan mezrasında vatandaşlar Mezramıza gelen ilk milletvekilisiniz bundan dolayı sizinle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Ben de sizler gibi köylüyüm, sizin hanenizde olmak bana gurur verir. Bizlerin asıl görevi sizlere hizmet etmektir. O yüzden sizin burada misafirinizim. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum. Bugün yaklaşan bir 31 Mart yerel seçimi var, sizleri evinizde ziyaret ederek adayımız Hacı Mustafa Arıkan'ın projelerini anlatmaya geldik. Malumunuz bu seçimler bir yerel seçim fakat ülkemizin geçirdiği sıkıntılı günlere de bakarsak bir beka seçimi de olacaktır. Zorpanlı hemşerilerim vatanını milletini seven, bayrağına ve Devleti'ne bağlı, memleketinin bekasını her şeyden önde tutan hemşehrilerimizin doğup büyüdüğü yerdir. O yüzden karar verecek memleketim bekasına sahip çıkacak sizlersiniz sizlerin desteğini almaya geldik." İfadelerini kullandı. 

Kurşunlu köy ziyaretinde dere evler yerleşkesinde evleri ziyaret eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu köylüler ile bir araya geldi.

Köydeki ev ziyaretlerinde ise özellikle Sağlık sorunlarından dolayı bedensel olarak engelli olan Gülsüm Levent ile sohbet etti. Daha sonra ise Ayşe ve Şuayip Levent kardeşlerle çokça zaman geçiren Fendoğlu Ayşe Levent ile uzun süreli sosyal medya üzerine sohbet etti.

Mehmet Fendoğlu, "Ayşe kızımız çok iyi bir sosyal medya kullanıcısı, sosyal medyada birbirimizi takip ediyoruz. Ayşe kızımızdan çok öğreneceklerimiz var. Onun bu umut veren mücadelesi bizleri mutlu ediyor." İfadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Kurşunlu Yatılı Bölge ortaokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Yatılı Bölge okulundaki timini sürdüren öğrencilerle sohbet eden Fendoğlu buradaki eğitim ve öğretim yıl içerisinde yapılan faaliyetler hakkında okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi alışverişinde bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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