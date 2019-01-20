MHP KadÄ±n KollarÄ±ndan AnlamlÄ± Konferans

MHP Malatya KadÄ±n KollarÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± Selma Ã‡iÃ§ek ve yÃ¶netimi TaÅŸ tepeâ€™de vatandaÅŸlara yÃ¶nelik bilgilendirme konferansÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. KadÄ±n KollarÄ± olarak halka hizmet etmenin ve bilinÃ§lendirme adÄ±na konferans ve seminerler dÃ¼zenlediklerini aÃ§Ä±klayan Ã‡iÃ§ek, â€œGÃ¶reve geldiÄŸimiz gÃ¼nden bu yana, ben ve yÃ¶netimim, Ä°l BaÅŸkanÄ±mÄ±z R.BÃ¼lent AvÅŸarâ€™Ä±n direktifleriyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± devam ettiriyoruz. Bu kapsamda TaÅŸtepeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bilgilendirme amaÃ§lÄ±, Ã¶zellikle kadÄ±nlarÄ±mÄ±za yÃ¶nelik hem saÄŸlÄ±k hemde Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± Ã§erÃ§evesinde konferans dÃ¼zenledik. TaÅŸtepeli kadÄ±nlarÄ±mÄ±za konferansÄ±mÄ±za gÃ¶stermiÅŸ olduklarÄ± yoÄŸun ilgilerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AyrÄ±ca bilgi birikimleri ile bizleri ve kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± aydÄ±nlatan, konuÅŸmacÄ±larÄ±mÄ±zdan Dr. Adil Zereyli beye ve Avukat Sevda SÃ¼rÃ¼cÃ¼ hanÄ±mefendiye de Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Bundan sonra da KadÄ±n kollarÄ± olarak etkinliklerimiz devam edecektir.â€ifadelerini kullandÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren kadÄ±nlarÄ±n saÄŸlÄ±k ve Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± adlÄ± konferans da konuÅŸmacÄ±larÄ±n vermiÅŸ olduklarÄ± bilgiler sonrasÄ±, soru cevap ÅŸeklinde konferans sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)