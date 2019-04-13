MHP Lideri Bahçeli’den Milletvekili Fendoğlu’na Vefa Örneği

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , MHP Genel Başkan Yardımcıları , Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Milletvekilleri ve Merkez yönetim kurulu üyeleri ve parti mensuplarıyla Kızılcahamam Patalya oteldeki kamp öncesinde Kızılcahamam Ülkücü Şehitler anıtı ziyareti gerçekleştirildi. Kuranı Kerim ve duanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitlerin isminin yazılı olan anıt taşlara karanfil bıraktı.

17 Nisan 1978 yılında gönderilen paketle bombalı suikast ile şehit edilen ve önümüzdeki günlerde şehit edilişinin 41. Yıl dönümü anılacak olan Malatya Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu ile Gelini Hanife Fendoğlu, torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu’nun isimlerinin yazıldığı kısıma gelince MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nu çağırdı ve karanfili Milletvekili Fendoğlu varken bıraktı.

Ülkücü şehitler anıtı ziyareti sonrasında Kızılcahamam patalya otele geçildi ve kamp programı başlatıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)