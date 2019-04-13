Politika-44:
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13 Nisan 2019 Cumartesi 16:04

MHP Lideri Bahçeli’den Milletvekili Fendoğlu’na Vefa Örneği

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla 31 Mart Yerel seçimleri sonrasında düzenlediği Milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle gerçekleştirilen Kızılcahamam kampı öncesinde Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler anıtı ziyaret edildi.

MHP Lideri Bahçeli'den Milletvekili Fendoğlu'na Vefa Örneği
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı  Devlet Bahçeli , MHP Genel Başkan Yardımcıları , Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Milletvekilleri ve Merkez yönetim kurulu üyeleri ve parti mensuplarıyla Kızılcahamam Patalya oteldeki kamp öncesinde Kızılcahamam Ülkücü Şehitler anıtı ziyareti gerçekleştirildi. Kuranı Kerim ve duanın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitlerin isminin yazılı olan anıt taşlara karanfil bıraktı. 

17 Nisan 1978 yılında  gönderilen paketle  bombalı suikast ile şehit edilen ve önümüzdeki günlerde şehit edilişinin 41. Yıl dönümü anılacak olan Malatya Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı  Hamit Fendoğlu ile Gelini  Hanife Fendoğlu, torunları Bozkurt ve Kürşat Fendoğlu’nun isimlerinin yazıldığı kısıma gelince MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu’nu çağırdı ve karanfili Milletvekili Fendoğlu varken bıraktı.

Ülkücü şehitler anıtı ziyareti sonrasında Kızılcahamam patalya otele geçildi ve kamp programı başlatıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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