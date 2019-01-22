Politika-44:
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22 Ocak 2019 Salı 12:39

Mhp Malatya Milletvekili FendoÄŸlu, â€˜â€˜Åžire PazarÄ± Yetersizâ€™â€™

MilliyetÃ§i Hareket Partisi MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal FendoÄŸlu ziyaret kapsamÄ±nda Net Haber Gazetesini ziyaret eden FendoÄŸlu gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi.

Mhp Malatya Milletvekili FendoÄŸlu, â€˜â€˜Åžire PazarÄ± Yetersizâ€™â€™
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MilliyetÃ§i Hareket Partisi MHP  Malatya Milletvekili Mehmet Celal FendoÄŸlu, dÃ¼nyanÄ±n kuru kayÄ±sÄ± ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'inin karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±, "DÃ¼nya KayÄ±sÄ± BaÅŸkenti" olarak da anÄ±lan Malatya'da kayÄ±sÄ±nÄ±n pazarlama sorununun yÄ±llardÄ±r konuÅŸulduÄŸunu fakat bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼lemediÄŸini kaydetti. FendoÄŸlu, â€œÅžire PazarÄ± iyi bir pazar gibi gÃ¶rÃ¼nse de bugÃ¼nkÃ¼ dijital Ã§aÄŸda altyapÄ±sÄ± hiÃ§ yokturâ€ dedi.

Milletvekili FendoÄŸlu beraberinde partisinin Battalgazi ilÃ§e baÅŸkanÄ± Mesut SamanlÄ± ile birlikte gazetemizi ziyaretlerinde Malatya kayÄ±sÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼nya kuru kayÄ±sÄ± Ã¼retiminin yÃ¼zde 80'ini karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat Malatya Åžire PazarÄ±nÄ±n ihracata uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.  

Mehmet Celal FendoÄŸlu: Ä°ttifakÄ± ilÃ§e bazÄ±nda deÄŸil bir bÃ¼tÃ¼n olarak ele almalÄ±yÄ±z. 24 Haziran seÃ§imleri bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±. 24 Haziranâ€™Ä±n ana temasÄ±, 16 Nisan'da onaylanmÄ±ÅŸ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemine geÃ§iÅŸin ilk seÃ§imiydi. DolayÄ±sÄ±yla 24 Hazirandan sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemine geÃ§iÅŸ yaptÄ±k. HÃ¼kÃ¼met sisteminin kurum ve kurallarÄ±yla devamÄ± esas olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye genelinde 31 Mart'ta yerel yÃ¶netimlerde ittifaka gidiyoruz. Ä°ttifakta adaylar bizim iÃ§in Ã¶nemli deÄŸil, yaÅŸayanlar olarak tabii ki Ã¶nemli ama bizim iÃ§in ittifakÄ±n 1 Nisan'da alacaÄŸÄ± oy oranÄ± bir Ã¶nceki seÃ§imde almÄ±ÅŸ olduÄŸumuz oydan dÃ¼ÅŸÃ¼k olmamasÄ±dÄ±r. Cumhur ittifakÄ± olan buradaki en ince nokta, ayrÄ±ntÄ± genel baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶ylediÄŸi gibi TÃ¼rkiyeâ€™yi 1 Nisan da zillet ittifakÄ±nÄ±n diline dolamasÄ±nlar.

"HEKÄ°MHAN KALESÄ° ÃœÃ‡ HÄ°LALÄ°N OLACAK" 

Mehmet Celal FendoÄŸlu: Sadece iki ilÃ§ede Ã§alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z ittifak olduÄŸumuz iÃ§in tabii ki aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± Hekimhan ve Kuluncak ilÃ§elerine aÄŸÄ±rlÄ±k vereceÄŸiz. Hekimhan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§irmiÅŸ bir ilÃ§emiz .Ama Allah'Ä±n izniyle 31 Mart'ta Hekimhan kalesi Ã¼Ã§ hilalin olacak. ÃœÃ§ hilali Hekimhan'a dikeceÄŸiz. Kuluncakâ€™ta yine aynÄ± ÅŸekilde genÃ§ bir adayÄ±mÄ±z var. Åžehrin iÃ§inden esnaf ve kendisi sevilen sayÄ±lan birisi Kuluncakâ€™Ä± alacaÄŸÄ±z. DiÄŸer ilÃ§elerde zaten birebir Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Malatya Arguvan genelinde belki bir zorlanma olabilir ama diÄŸer bÃ¼tÃ¼n ilÃ§elerin hepsinde ittifak olarak baÅŸarÄ±lÄ± bir sonuÃ§ alacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.

"BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BATTALGAZÄ° BÃ–LGESÄ°NE AZ HÄ°ZMET GÃ–TÃœRMÃœÅž"

 "Mehmet FendoÄŸlu: Bir kere ÅŸehir merkezindeki yapÄ±laÅŸma eÅŸit ve adil deÄŸil, ÅŸehrin bir bÃ¶lgesi ile diÄŸer bÃ¶lgesi arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k fark var. Merkezi bÃ¶lge ikiye bÃ¶lÃ¼nÃ¼rken dikey deÄŸil yatay olarak bÃ¶lÃ¼nmesi veya daha deÄŸiÅŸik bir alternatif getirilmesi lazÄ±mdÄ±. YeÅŸilyurt ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan alanlarÄ±n rant ve geliÅŸmeye Battalgazi oranla daha iyi olduÄŸu biliniyor.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal FendoÄŸlu  Battalgazi ilÃ§esinin sÄ±nÄ±rlarÄ± bÃ¼yÃ¼k KÃ¶mÃ¼rhanâ€™a kadar dayanmasÄ±na raÄŸmen bÃ¼yÃ¼kÅŸehrin hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamadÄ±ÄŸÄ± ortada. Bu bÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n malÄ±yla mÃ¼lkÃ¼yle deÄŸerleri dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu kanaatindeyim. Ä°nÅŸallah Bu seÃ§imden sonra adil ve eÅŸit olur. YeÅŸilyurt bÃ¶lgesindeki bir dairenin deÄŸeri 700 bin, bir trilyonu lirayÄ± bulmasÄ±, Eskiden Malatyaâ€™nÄ±n en gÃ¶zde semtlerinden Kanalboyu FÄ±rat Mahallesi bu civardaki bir daire 100 bin liraya kadar dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu adil deÄŸil, bunlara Ã§Ã¶zÃ¼m getirmeliyiz. Sosyal yaÅŸam merkezi halkÄ±n faydalanacaÄŸÄ± yerlerin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶zellikle de trafik kuzey Ã§evre yolunun 20 yÄ±ldan beri devam etmesi, geÃ§miÅŸi suÃ§lamak iÃ§in deÄŸil bizim yapmamÄ±z lazÄ±m. ÃœstÃ¼ne dÃ¼ÅŸmek lazÄ±m. GÃ¼ney Ã§evre yolu mutlaka aÃ§Ä±lmalÄ±, Ã§Ã¼nkÃ¼ bizim ÅŸuanda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸehir iÃ§i Ã§evre yolu doÄŸu ile batÄ±yÄ± baÄŸlayan ana arterlerden bir tanesi bize yetmiyor kaldÄ± ki doÄŸuya aÃ§Ä±lan ÅŸehirlere yetsin. Trafik sorunu iÃ§in gelecek olan belediye baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n kafasÄ±nda projeleri vardÄ±r. Ben belediye baÅŸkanÄ± olacak olsaydÄ±m bu kafamda projeler olsa da vardÄ± olmasa vardÄ±. FaydalanÄ±rlarsa kendileriyle paylaÅŸÄ±rÄ±z.Åžuana kadar bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma olmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yasal olarak bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± deÄŸil bu sÄ±fatla konuÅŸmamÄ±z ÅŸuan mevcut baÅŸkana ayÄ±p olur ve etik deÄŸil. Ã–nce ittifak olarak baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde bir seÃ§im kazanalÄ±m, daha sonra zaten biz siyasi kimliklerimizi bÄ±rakÄ±p Malatya iÃ§in elimizden ne geliyorsa onu yapmak mecburiyetindeyiz. Her birimiz ayrÄ± ayrÄ± partilerden gelsek de bir mecburiyetimiz var o da Malatyaâ€™dÄ±r.Bu durumu abartmamak lazÄ±m. Yani ÅŸunu alÄ±r bunu alÄ±r demek saÄŸlÄ±klÄ± bir ifade deÄŸil. Hedef belirtip, yÃ¼zde yÃ¼z yada yÃ¼zde doksan alÄ±rÄ±m demek yanlÄ±ÅŸ olur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ oy oranÄ± dÃ¼ÅŸerse baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸumuzu kabul ederiz. Ã–zellikle de GÃ¼rkanâ€™Ä±n ÅŸahsÄ±na ittifak adayÄ± olarak, TÃ¼rkiye genelinde ilk beÅŸ iÃ§erisine gireceÄŸimizi tahmin ediyorum.

"KAYISININ PAZARLAMA SORUNU VAR"

Mehmet Celal FendoÄŸlu: KayÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸimdi pazarlamasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± var. Åžire pazarÄ± dediÄŸimiz yer daha Ã¶nce yapÄ±lmÄ±ÅŸ o gÃ¼nkÃ¼ ÅŸartlarda belki iyi bir pazar gibi gÃ¶rÃ¼nse de ama bugÃ¼nkÃ¼ dijital Ã§aÄŸda altyapÄ± hiÃ§ yok ihracat iÃ§in tÄ±r girmez, banka yok, gÃ¼mrÃ¼kleme yok. MalÄ± dÃ¼kkandan alÄ±p, gidebilecek bir sistem yok. DolayÄ±sÄ±yla kayÄ±sÄ± borsasÄ±nÄ±n elinde 70 dÃ¶nÃ¼m bir arazi var. Åžehir mezarlÄ±ÄŸÄ±n orada bura ile takas edip burayÄ± parayÄ± alÄ±p, baÅŸka bir ÅŸekilde kullansÄ±n ama o 70 dÃ¶nem iÃ§erisinde yepyeni alt yapÄ±sÄ± ile beraber ihracatÃ§Ä±nÄ±n rahatÃ§a girip, Ã§Ä±kabileceÄŸi bir pazar oluÅŸturulabilir. AlttyapÄ± yapmadan kayÄ±sÄ±yÄ± pazarlayÄ±p ve bir yere getirmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã‡ok ilkel ÅŸartlar altÄ±nda yapÄ±yoruz. Yeni yer yapÄ±p, buraya taÅŸÄ±rsak burayÄ± uluslararasÄ± bir pazara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼rsek ondan sonraki yatÄ±rÄ±mlar pazarlamaya yÃ¶nelik olacaktÄ±r. Mesela 5 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lmayan uluslararasÄ± kayÄ±sÄ± fuarÄ±. Fuar, Malatya'ya hakikatten ciddi bir katkÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Ä°zne ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gelenler kendilerini fuarÄ± gÃ¶re ayarlamaktadÄ±rlar. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki fuarlar, Ã¶zellikle de Berlin fuarÄ±na ne yapÄ±p, ne edip, fuara mutlaka katÄ±lmamÄ±z ÅŸart. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya orada toplanÄ±yor dÃ¼nyanÄ±n her yerinden gelen tÃ¼ccarlarla baÄŸlantÄ± kuruluyor ve kayÄ±sÄ± pazarlama aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemli gÄ±da fuarÄ±. Ä°kincisi ise, iÃ§e dÃ¶nÃ¼k bir pazarlama geÃ§miÅŸte TÃ¼rk Hava YollarÄ± ile bir anlaÅŸma yaptÄ±k 6 aylÄ±k sÃ¼re zarfÄ±nda kayÄ±sÄ±nÄ±n uÃ§aklarda daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sonradan vazgeÃ§tiler. Sebebi ise uÃ§aklarda daÄŸÄ±tÄ±lan kayÄ±sÄ±nÄ±n niteliksiz ve saÄŸlÄ±ksÄ±z olmasÄ±ydÄ±. Bu da bizim iÃ§in bir olumsuz durumdu. Ã–yle bir anlaÅŸma yapacaksak Ä°stanbul'daki bir tÃ¼ccarla deÄŸil Malatya'da Malatya'daki esnaflarÄ±mÄ±z da yapmalÄ±yÄ±z ki adam malÄ± verdiÄŸinde utanmayalÄ±m. Biz Ä°stanbul'dakine gidip nerede hesap sorabiliriz. Ama buradaki esnaf olsa, yakasÄ±na yapÄ±ÅŸabiliriz iyi kayÄ±sÄ± vereceksin diye. Yani bu iÃ§e dÃ¶nÃ¼k bir pazarlama, siyasilerin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bakanlÄ±klarla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p Ã§Ã¶zÃ¼lebilecek bir mesele. Malatya iÃ§in iyi oldu. Daha Ã¶nce de Malatya kenevir yetiÅŸtirme noktasÄ±nda izin verilen ÅŸehirlerden bir tanesiydi. Tabii TarÄ±m Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma aÅŸamasÄ±nda belirli bÃ¶lgeleri tercih edecekler, Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¼rÃ¼nÃ¼n yetiÅŸmesi diÄŸer Ã¼rÃ¼nler gibi deÄŸil biraz pazarlÄ±klÄ± ve pahalÄ± Ã¼rÃ¼n yakÄ±n zamanda da kriterlerinde aÃ§Ä±klarlar. Malatya aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok iyi oldu. Siyasi olarak bu arkadaÅŸlarÄ±n kendi kendilerini deÄŸerlendirmesi gerekiyor. Aday olamayÄ±nca belki baÄŸlÄ± bulunduÄŸu parti'ye kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸa girip, baÅŸka bir partinin aday olmuÅŸtur. Malatya da bir KÃ¼rt TÃ¼rk ayrÄ±mÄ± yapamam Ã§Ã¼nkÃ¼ hepimiz biriz.  Oy meselesine gelince de biz her yerden oy alÄ±rÄ±z. 

MilliyetÃ§i Hareket Partisi MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal FendoÄŸlu: 13 ilÃ§enin en az 8â€™inde aday adayÄ± olup da aday olamayanlar ÅŸuanda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla baÄŸÄ±msÄ±z veya baÅŸka bir parti aracÄ±yla adaylar. BunlarÄ±n seÃ§imde baÅŸarÄ±lÄ± olup, olamayacaklarÄ±nÄ± hep beraber gÃ¶receÄŸiz ben hiÃ§ birinin baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer iÃ§lerindeki duyguyu yÄ±llardan beri saklamÄ±ÅŸ bugÃ¼n gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±yorlarsa iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼k yapmÄ±ÅŸlardÄ±r. BaÅŸtan sÃ¶ylemeleri gerekirdi. EÄŸer kendi yÃ¼zlerini yÄ±llarca saklayÄ±p, ben yoksam ÅŸehir veya belediye biter zihniyetindelerse baÅŸÄ±ndan beri yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar demektir. Bu gibi sÃ¶ylemlere itibar etmiyoruz vatandaÅŸta itibar etmiyor kim olursa olsun. Cenabâ€™Ä± Allah bÃ¶yle bir gÃ¼zel memleket vermiÅŸ bizlere siyasi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden her birlikte el ele verip Gaziantep'i, Kayseriâ€™yi, KahramanmaraÅŸ'Ä±, Denizli'yi geÃ§memiz lazÄ±m. 80'li yÄ±llarda biz bu fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±k Antep, Kayseri gibi illerle nÃ¼fus, ekonomi, sosyal olarak hiÃ§bir farkÄ±mÄ±z yoktu. Biz sÃ¼rekli eksiye gittik. Ãœstelik Ã–zal dÃ¶nemi geÃ§irdik. 36-37 iÅŸletmeci genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼mÃ¼z vardÄ±. TÃ¼rkiye'nin gÃ¶z bebeÄŸi durumundayÄ±z. Bir tek rahmetli Ã–zal'Ä±n ÅŸahsi gayretiyle yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rma hastanesi var. Allah iyi ki yaptÄ±rmÄ±ÅŸ. Biz elimizdekileri tutamayÄ±p, yenilerinin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Battalgazi Devlet Hastanesi'nin geri yapÄ±lsÄ±n diye biz Malatya halkÄ± olarak hakikaten sahip Ã§Ä±kmalÄ±yÄ±z. Vekil olarak konuÅŸmuyorum vatandaÅŸ olarak konuÅŸuyorum, biz sahip Ã§Ä±kmazsak inanÄ±n bir baÅŸkasÄ± gelip sahip Ã§Ä±kar. Gazetemizin imtiyaz sahibi Ahmet Keskin de, MHP Milletvekili Mehmet Celal FendoÄŸlu ile MHP Battalgazi ilÃ§e BaÅŸkanÄ± Mesut SamanlÄ±â€™nÄ±n ziyaretlerinden duyduÄŸu memnuniyet dile getirerek, â€œuzun bir sÃ¼re gÃ¼ndeme dair fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundular.â€ ÅŸeklinde konuÅŸtu.


MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)
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