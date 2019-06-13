MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’ndan ‘Kayısı Birlik’ Yeniden Kurulsun Teklifi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun TBMM genel Kurulundaki konuşması

“Bilindiği üzere, Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin yüzde 90'ınını Malatya üretiyor, dünya kuru kayısı üretiminin de yüzde 67'sini karşılıyor. 2018 verilerine göre Malatya'daki kuru kayısı ihracatımız 93 bin ton ve bunun ekonomimize getirdiği rakam ise 253 Milyon Dolar'dır. Bugün Sayın Valimiz 2019 yılı rekoltesini açıkladı. Yaş kayısı üretiminde rekoltenin 391 bin ton olacağını, kuru kayısıda ise 87 bin ton olacağını ifade etti. Tabii, Malatya'da geçmişte kurulan bir kayısı birliğimiz vardı, her ne hikmetse kapatıldı. Kayısı üreticilerimiz ve çiftçilerimiz Ticaret Bakanımızdan Kayısı Birliğinin tekrar kurulması ve kayısının hak ettiği değeri üretici nezdinde almasını talep ettiler. “

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)