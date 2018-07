MHP Milletvekili Fendoğlu mazbatasını aldı

Malatya Adliyesinde bulunan Seçim Kurulundan mazbatasını teslim alan MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirtti. Fendoğlu, “19 yıl aradan sonra geçen bir süreç içerisinde biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz hiçbir zaman ne davamızdan ne de halkımıza küstük ne de ihanet içerisinde bulunduk. Cenabı Allah bugünleri gösterdi sonuç olarak. Ben teşkilatım ve tüm arkadaşlarım adına bundan sonra Malatya ulaşılabilir her an her ortamda kendisi ile dertlerini anlatabilir bir vekiline kavuşmuştur” ifadelerine yer verdi.

Malatya’ya hizmet noktasında herkesle iş birliği içerisinde olacağını dile getiren Fendoğlu, “Gerek AK Parti’deki arkadaşlarımız ile beraber Malatya için alınacak tüm kararların altında da imzamızı atarız. Bu mutlu günümüzde hepiniz geldiniz zahmet ettiniz köylerden geldiniz hepinizin ayağına sağlık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Mecliste de temel amacımız devletimin ve milletimin hizmetinde olmaktır. Bundan hiç kimse şüphe etmesin haklarınızın da savunucusu olacağıma buradan söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Bir vatandaşın idam yasasının çıkarılması konusundaki talebine de cevap veren Fendoğlu, “İdam yasası ile ilgili Genel Başkanımızın sözü vardı. Biz sadece dünkü Eylül olayı da değil Özgecan’dan beri idam istiyoruz. Bunun da çok iyi takipçisi olacağız. Çıkması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız buna emin olun” diye konuştu.

Fendoğlu’na mazbatasını alırken MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ile ilçe başkanları ve partililer de eşlik etti.

İHA