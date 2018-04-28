Politika-44:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:37

MHP’de aday adaylığı başvuruları devam ediyor

24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesi partilerde milletvekilliği aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

MHP'de aday adaylığı başvuruları devam ediyor
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Seçim öncesi yoğunluğun yaşandığı partilerden biri olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’ de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular devam ediyor. Bu kapsamda Malatya’da İş Kadını Saime Palancıoğlu, 27.dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Ankara’da MHP Genel Merkezinde başvuru yaptıktan kısa bir açıklama yapan Palancıoğlu, “27.Dönem Seçimleri için gönül verdiğim Milliyetçi Hareket Partisinden Malatya Milletvekilliği için aday adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. Allah gönlümde olanı hakkıma hayırlı, hakkımda hayırlı olanı gönlüme razı eylesin. Allaha emanet olun” ifadelerine yer verdi.



İHA
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