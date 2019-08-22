MHP’den Şehit ve Gazi Derneklerine Ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve yönetimine ilk ziyareti gerçekleştiren MHP heyeti burada şehit aileleri ve gaziler ile bir süre sohbet etti. Başkan Kıbrız, MHP Teşkilatının ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “MHP Malatya İl Başkanımızın ve milletvekilimizin bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir nebzede olsa seçimden bu yana mecliste iki kez ziyaret ettik. Vekilimizin bir Malatyalı olarak ve bizlerde Şehit ve Gaziler olarak bizlere yaklaşımları çok farklıdır. Kendisine bizlere yakınından dolayı İl Başkanlığına, ilçe başkanlığına ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Milletvekilimizin şehit ve gazi ailelerinin bilhassa 5 tane vekilimiz olmasına rağmen mecliste şehit ve gazi ailelerini genellikle konuları dile getiren olacak şeyleri çözmek adına koşuşturduğu için ayrıca şahsım adına parti yönetimine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin, milletimiz birliğini bozmayı amaçlayan şer cephesine karşı adeta var olma mücadelesi veriyoruz diyen MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, “Ülkemizin, milletimiz birliğini bozmayı amaçlayan şer cephesine karşı adeta var olma mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele kapsamında vatan evlatları şehit düşüyor, kimi yiğitler gazi oluyor. Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün şehit ailelerinin acıları bizim de acımızdır. Acılarımızı paylaşarak, daha çok kaynaşarak bu zor günleri atlatacağız inşallah" dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, Şehit Ailelerine ve Gazilere yaptığı konuşmada, “Bu ocak benimde bulunduğum mensubu olduğum bir ocak. Bende bir şehit ailesiyim. Duygularımızı düşüncelerimizi ifade etmek kolay değil. Bu anlamda neler hissettiğinizi ve neler düşündüğünüzü yeri geldiğinde gözpınarlarınızın kuruduğunu inanın belli bir süreden sonra ağlama duygusunu kaybettiğinizi de biliyorum. Ama hepsi gelip geçiyor. Geride kalan Ne Mutlu bize ki bu vatan için bu millet için genç yaş da toprağa verdiğimiz evlatlarımız, babalarımız, abilerimiz bizlere diğer dünyada sırat köprüsü olacak.

Benim birinci vazifem TBMM’de Malatya’da ne sorun varsa gündeme getirmek ve takipçisi olmak. Aynı şekilde şehit ailelerimizin uğramış olduğu tüm haksızlıklar karşısında derneklerimizden gelen taleplerin sesi olmak da birinci vazifem. Biz bugün bu topraklarda nefes alıyorsak, Cenab-ı Allah’ın takdiri ve sizlerin teveccühü ile TBMM’nin rozetini ve ceketini Allah’ın verdiği süre içerisinde taşıyorsam, bu vatanın asıl sahipleri olan şehitlerimize borçluyuz. Bu şuurla büyüdük. Bu şuuru ve bu bilinci biz ve bizden sonraki nesillere aktarmakta yine bizim vazifemiz. O konuda ben her zaman vekil olayım olmayayım, şehit ailelerimizin analarımızın bacılarının sorunlarında öncüyüm. Yapabileceğim işleri yaparım yapamayacağım işlerde de buraya kadar gücüm yetiyor derim. O konuda zaten devletimizin vermiş olduğu tüm hakların savunucusuyum. Biz MHP olarak 1969’dan bu yana cennet mekan başbuğumuzun ifade ettiği gibi, ‘Bu ülkeyi karşılıksız sevdik’. Bir menfaat beklemeden yeri geldiğinde canımızı seve seve verdik. Yine de veririz. Devletin sahibi biziz. Devlet biziz. Bizimde zorluklarımız var. Bütün ezayı cefayı biz çekiyoruz. Bir başkaları ne kadar sefada görünse de, o gün lale devrini fetret devrini yaşayanlardan hiç kimse kalmadı ama siz yine buradasınız biz yine buradayız.” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu yaklaşık 1 saat şehit aileleri ve gaziler ile istişare ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)