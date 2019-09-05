Politika-44:
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05 Eylül 2019 Perşembe 22:38

MHP’den Tatlı’ya Ziyaret

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Burhan Kılınç ve il yönetimi Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyarette bulunarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dilediler.

MHP'den Tatlı'ya Ziyaret
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Malatya'da Resmi Kurum ve Kurumları akabinde STK'ları ziyaret etmeye devam eden, MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, "Erdemsiz bilgi sağır, bilgisiz erdem kördür. Mesela matematik notu yüksek diye sevinirken, ahlak ve vicdan seviyesi düşükse vay halimize diyen Bir liderimiz var. Bizlerde eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu yüzdendir ki İl Milli Eğitim Müdürümüze ziyarette bulunup, vekilimiz ve ilçe başkanımız ile istişarelerde bulunduk. “dedi

Bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi kadroları eğitim için hiç bir fedakârlıktan kaçmadan tüm imkanlarını seferber etmiştir, aynı düstur ve ciddiyet ile eğitim için çalışmalarımıza devam edeceğiz diyen Başkan Avşar, “Malatya’nın öncelikli hedeflerinden biri eğitim olmalıdır. İlimizin mevcut eğitim başarısının arttırılması noktasında eğitim camiasına büyük görevler düşmektedir. Bizlerde eğitim camiasının her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz “ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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