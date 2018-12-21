MHP’li Avşar, ‘Kötü Günler El Birliği İle Aşılacaktır’

Ülkenin oldukça zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar “Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyetinin geleceği için oldukça önemlidir” dedi.

TBMM’inde gerçekleştirilen Bütçe görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Avşar “Temmuz 2015 FETÖ darbesi sonrası ülkemizi yıkamayanlar ekonomik yönden saldırıya geçmiş ve doların yükselmesi ile birlikte birlik beraberliğimize kast etmişlerdir. Gelinen noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Faiz lobisi olmak üzere ülkenin menfaatlerinin karşısında olan herkesin karşısındayız. Geçmişte bizi topla tüfekle yenemeyenler ekonomimizi zayıflatarak farklı projelerin peşindedirler. Ülkenin şu an içerisinde bulunduğu durum maalesef ki iyi değildir. Ancak bizler dış mihrakların oyununa gelmeden hükümetimize desteğimizi sonuna kadar vermekte ve bu kötü günlerinde el birliği ile aşılacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Başkan Avşar “Bugün gelinen noktada üreticiden tüketiciye, esnafa, çiftçiye kadar herkes faiz lobisinin eline düşmüş durumdadır. Asgari ücretli geçim sıkıntısındadır, Memur ay sonunu zor getirmektedir. Türk lirası her geçen gün değer kaybetmektedir. Hükümetimiz bir an evvel politikalarını geliştirmeli, derinleştirmeli kendi öz sermayemize dönmeli ve el birliği ile bu illetin kökünü kazımalı vatandaşımıza hak ettiği yaşam tarzını vermeliyiz.” Dedi.

Başkan Avşar son olarak Vagon onarım Fabrikasının Türk Kızılay’ına verilmesinin oldukça yerinde bir karar olduğunu ifade ederek “kazanan Malatya olmuştur kazanan Türkiye olmuştur” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)