Politika-44:
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07 Haziran 2019 Cuma 11:59

MHP’li Fendoğlu Baskil Feribot iskelesinde vatandaşın talepleri dinledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ'ın Baskil ilçesine feribotla geçerek sorun ve talepleri dinledi.

MHP'li Fendoğlu Baskil Feribot iskelesinde vatandaşın talepleri dinledi
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İlçeye feribotla geçen Fendoğlu, Baskil'liler ile bir araya geldi. Milletvekili Fendoğlu, şunları söyledi:
"Feribot taşımacılığı bu bölgede yaşayan halkımızın isteklerini karşılamadığını belirten Fendoğlu; Günden güne daha büyük bir sorun haline gelen feribot taşımacılığı bayram günlerinde özellikle büyük sıkıntılar doğuruyor. Sefer sayılarının arttırılması veya daha kalıcı çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Muhtarlarımızın bize ilettiği bu sıkıntıları da yerinde gözlemleyerek bu sorununun çözümü için Milletvekili arkadaşlarımıza ve Belediye başkanımıza durumu ileteceğiz.
Daha önce bana iletilen, feribot ile Battalgazi arasında ki asfalt sorunu çözümü için sayın belediye başkanımız Selahattin Gürkan'dan sözünü aldık. Bu yaz programına katarak bu sorunun çözüme kavuşacağını belirtti.''



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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