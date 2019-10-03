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03 Ekim 2019 Perşembe 17:04

Milletvekili Fendoğlu, “4 Eylül Mavi Treni Tekrar Sefere Başlamalıdır”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 4 Eylül mavi treninin Malatya’ya tekrar sefere başlaması için soru önergesi verdi.

Milletvekili Fendoğlu, '4 Eylül Mavi Treni Tekrar Sefere Başlamalıdır”
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MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu 27. Dönem 3. Yasam 2. oturumunda yaptığı konuşmada ve TBMM’ye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı M. Cahit Turhan’ın yazılı olarak cevaplaması için verdiği soru önergesi ile 4 Eylül Mavi Treninin tekrar hizmete girmesi gerektiğini belirterek “Malatya ve güzergâhtaki illerimize ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ulaşım imkânı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin hizmet vermemesi ulaşım noktasında önemli bir eksikliğe neden olduğu görülmektedir.” dedi.

Fendoğlu Soru önergesinde aşağıdaki soruları sordu;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit TURHAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 02 /10 / 2019

15 Kasım 1994 te Malatya’ya ilk seferini yapan ve 10 Temmuz 2016’ya kadar aralıksız hizmet veren 4 Eylül Mavi treni bu tarihten sonra hizmet vermemiştir.

Malatya ve güzergâhtaki illerimize ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ulaşım imkânı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin hizmet vermemesi ulaşım noktasında önemli bir eksikliğe neden olduğu görülmektedir.

  • Bu kapsamda 4 Eylül Mavi treninin tekrar hizmet vermesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?
  • Hizmete sunulacaksa çalışmaların ne aşamada olduğu ve hangi tarihte yeniden hizmet vermeye başlayacaktır?

Fendoğlu TBMM Genel kurulunda yaptığı konuşmada aynı soruları bir kez daha dile getirdi;

“15 Kasım 1994’te Malatya’ya İlk seferini yapan ve 10 Temmuz 2016’ya kadar aralıksız hizmet veren 4 Eylül Mavi treni bu tarihten sonra hizmet vermemiştir.

Malatya ve güzergâhtaki illerimize ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ulaşım imkânı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin hizmet vermemesi ulaşım noktasında önemli bir eksikliğe neden olduğu görülmektedir.

- Bu Kapsamda 4 Eylül Mavi Treninin tekrar hizmet vermesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?

- Hizmete sunulacaksa çalışmaların ne aşamada olduğu ve hangi tarihte yeniden hizmet vermeye başlayacaktır?” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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