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19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:08

Milletvekili Fendoğlu'nun 19 Mayıs Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

Milletvekili Fendoğlu'nun 19 Mayıs Mesajı
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Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve Milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte idrak etmekteyiz.

19 Mayıs; Türk milletine vurulmak istenen esaret zincirinin kırılması amacıyla aziz milletimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal güçlerine karşı şahlanışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk adımıdır.

19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun kıyılarına doğru istiklal seferine çıkan Bandırma Vapuru inancı, iradeyi ve istikbal özlemlerini tüm anadoluya taşımış, böylelikle Milli Mücadele’nin sönmeyecek ateşi tutuşturulmuş, Yüce Türk Milleti şanlı tarihine yeni bir destan eklemiştir.

19 Mayıs, Türk milletinin yeniden doğruluşu, zalimlere dik duruşudur.

19 Mayıs, haksızlığa meydan okuyan Türk milletinin, Türklüğün gür sesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Büyük ATATÜRK; "Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdanî emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız" sözüyle gençliğe olan güvenini, "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle de beklentilerini dile getirmiştir. Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı; milletine, ülkesine, ailesine, kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan,yüksek ülküleri amaçlamış Ülkemizin, Ülkülerimizin teminatı ve Milli Egemenlik mirasını devralacak gençlerimizin, bayramlarını yürekten kutluyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919’un 102. yıldönümünde; aziz milletimizin bayramını içtenlikle kutluyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu kahramanları, muhterem gazilerimizi, aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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