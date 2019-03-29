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29 Mart 2019 Cuma 14:38

Öznur Çalık, ''31 Mart'ta durmak yok yola devam''

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Akçadağ'da Mustafa Kırteke, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Selahattin Gürkan, Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan ile 'durmak yok yola devam' diyeceğiz" dedi.

Öznur Çalık, ''31 Mart'ta durmak yok yola devam''
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Çalık, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Akçadağ İlçesi'nde sürdürdü.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ilk olarak Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ile birlikte Küçükkürne Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi.


Milletvekili Çalık, Akçadağ'da Mustafa Kırteke, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Selahattin Gürkan, Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan ile 'durmak yok yola devam' diyeceklerini ifade etti.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke ile birlikte Kurtuşağı Mahallesi'ni ziyaret ederek, burada vatandaşlarla bir araya geldi.


Milletvekili Çalık, buradaki konuşmasında Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke'ye güçlü bir destek isteyerek, "Mustafa Kırteke imar ve inşa eder. Gönülleri imar eder. Nasip olursa Kurtuşağı'nın da içme suyu ile ilgili yatırım programına alınmasını yakından takip edecek" dedi.


Çalık ardından Kırteke ile birlikte Çatalbahçe Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Çalık, "Çatalbahçe'de yüzde 98 oyun aynısını Mustafa Kırteke ve Selahattin Gürkan'a istiyorum" dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Taşolar Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, Taşevler ve Büyükköy Mahalleleri'ni de ziyaret ederek, Kırteke ve Gürkan'a güçlü bir destek istedi.


Milletvekili Çalık ardından AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Battalgazi Belediye Başkanı, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile birlikte Esenbey Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı.


Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çalık, "Tam 17 yıldır Esenbey'le, Akçadağ'la, AK Parti'yle, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yürüdük biz bu yollarda. Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayımız Mustafa Kırteke'yle beraber buradayız. Akçadağ, Mustafa Kırteke'yi belediye başkanı seçmeye hazır mı? Akçadağ'da Mustafa Kırteke, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Selahattin Gürkan, Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan ile 'durmak yok yola devam' diyeceğiz. Akçadağ ile ak günlere" ifadelerini kullandı.


İşadamı Gazi Akmercan ile birlikte ziyaretlerini sürdüren Çalık, Akçadağ'a 400 kişilik bir fabrikanın kurulacağı müjdesini de verdi. Gazi Akmercan'ın bütün Türkiye'de yatırımlarının olduğunu anımsatan Çalık, "Akçadağ'a da bütün gaz şirketlerinin çağrı merkezini kurma sözü verdi" dedi.


AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise "Selahattin Gürkan başkanımız için büyükşehirde, Mustafa Kırteke başkanımız içinde Akçadağ'da desteklerinize talibiz. Akçadağ ve Malatya'ya daha güzel hizmetlerin gelmesi için, eksiklerin tamamlanması için desteklerinizi istiyoruz. Gönül belediyeciliğiyle hem Akçadağ'ımızda hem de Malatya'mızın tamamında ak belediyeciliği devam ettirelim istiyoruz. İnşallah sizlerde bu desteği esirgemeyeceksiniz. Tabi sadece adaylarımıza değil cumhurbaşkanımıza, ülkemizin geleceğine destek olmuş olacaksınız" dedi.


AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Akçadağ İlçesi'ndeki temasları kapsamında son olarak seçim bürosunda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Çalık, buradaki konuşmasında şunları söyledi: "31 Mart'ta sabah 07.00 ila 16.00 arasında oylar kullanılacak. Bir muhtarlık, iki belediye meclis üyeliği, üç ilçe belediye başkanlığı, dördüncüsü ise büyükşehir belediye başkanlığı için dört oy kullanılacak. Bu dört oy pusulası da aynı zarfın içerisine konulacak. Bütün sandık görevlilerinin bunlara büyük dikkat göstermesi gerekiyor. Oylar kullanıldı, milletin emaneti o sandıkta; sandık başkanlarımız ve müşahitlerimiz o sandıklara sahip çıkacaklar. Sandıklar açılmaya başladığında da asla sandıkları terk etmememiz gerekir."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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