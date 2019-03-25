Öznur Çalık, ''Milletimiz Cumhur İttifakı'na tam destek verecek''

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Biz, MHP'yle, MHP'de AK Parti'yle ittifak yaptı. Biz herkesin gözü önünde kiminle ittifak yaptığımızı söylüyoruz ve arkadan da asla iş çevirmiyoruz. Ama ekran önünde 'biz beraber yol yürüyoruz' diyenlerin, arka tarafta kimlerin desteğini aldığını görüyorsunuz" dedi.

Milletvekili Çalık, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını Arapgir İlçesi'nde sürdürdü.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Arapgir Belediye Başkan Adayı Rıza Murat Türksoy ile birlikte ilçeye bağlı Pacalı, Konducak, Çakırsu ve Bostancık Mahalleleri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Pacalı Mahallesi ziyaretinde konuşan Çalık, "Pacalı'ya bugüne kadar AK Parti ve cumhurbaşkanımıza verdiği desteğe canı gönülden teşekkür ediyoruz. Şimdi 31 Mart seçimleri çok önemli. Bir babam, 'Biz oylarımızı AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a, Murat Türksoy'a, Selahattin Gürkan'a vereceğiz' dedi. Hepinize helal olsun" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Çalık, 2002 yılından buyana Arapgir'e çok önemli hizmetler getirdiklerini kaydederek, "Okullar, meslek yüksekokulu geldi. Biz buraya hastanemizi, okullarımızı yaparken de sizlerin bizlere vermiş olduğu oyların karşılığı olarak değil, sizlere hizmet için yaptık. Şimdi Arapgir'in çevreyolu dahil olmak üzere yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve AK Parti hükümetleri sayesinde hizmet ettik. Benim sizlerden tek isteğim Murat Türksoy başkanımın elini güçlendirmenizdir. 24 Haziran'da cumhurbaşkanıma yüzde 80 destek vermişsiniz, şimdi o yüzde 80'lik desteğin tamamını Murat Türksoy başkanımıza 31 Mart'ta istiyoruz" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Konducak Mahallesi ziyaretinde ise şu açıklamaları yaptı: "AK Parti Arapgir Belediye Başkan Adayımız Rıza Murat Türksoy, Malatya'da yetişmiş ender bürokratlarımızdan bir tanesi. O makine mühendisi, bir mühendis. Özel İdare Genel Sekreterliği yaptı, tüm Malatya'yı tanıyor. Malatya'nın her yerinin içme suyunu, kanalizasyonunu biliyor. Üçüncüsü belediyeciliği biliyor. Yeşilyurt Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı yaptı. 'Benim memleketime borcum var' dedi ve aday oldu. Şimdi sizlere hizmet etmek için bir yola çıktı. 31 Mart'ta vereceğiniz desteklerle Murat Türksoy'u Arapgir Belediye Başkanı olarak seçeceğiz."



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Bostancık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşlarla sohbet eden Çalık, "Cumhur İttifak'ımızın kurucusu milletimizdir. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığında yola çıktığımızda yanımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı devlet Bahçeli'yi gördük. Yeni Kapı ruhuyla başlayan o Cumhur İttifakı, iki seçim geçirdi. 16 Nisan referandum ve 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi, şimdi de yerel seçimi geçireceğiz. Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanımızın söylediği gibi pazara kadar değil, Allah nasip ederse mezara kadar olacak. Sizler yüzde 90 oy verirken, 'Ben, Cumhur İttifakı'nı alkışlıyorum' demişsiniz. Siz zaten cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı sandıkta oylamışsınız. Şimdi nasip olursa Cumhur İttifakı'na 31 Mart'ta da zillet ittifakına karşı güçlü bir destek vereceksiniz. Kime karşı arkada terör örgütleriyle el ele tutuşanlara karşı Bostancık tüm desteği verecek. Biz, MHP'yle, MHP'de AK Parti'yle ittifak yaptı. Biz herkesin gözü önünde kiminle ittifak yaptığımızı söylüyoruz ve arkadan da asla iş çevirmiyoruz. Ama ekran önünde 'biz beraber yol yürüyoruz' diyenlerin, arka tarafta kimlerin desteğini aldığını görüyorsunuz" diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)