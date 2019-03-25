Selahattin Gürkan, ''Tecrübelerimizi büyükşehire teşmil edeceğiz''

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanlığı'ndaki tecrübesini büyükşehire teşmil edeceğini kaydederek, "Gönül belediyeciliğinin destanını Malatya yazacak. Bunun kahramanları da sizler olacaksınız, bu coğrafyanın insanları olacak. Bu noktada herkesin sandıklara gitmesini ve güçlü bir şekilde oylarını vermesini istiyorum" dedi.

Selahattin Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak pazar esnafını ziyaret etti. Esnafları tek tek ziyaret eden Gürkan, 'hayırlı işler ve bol kazançlar' diledi. Esnaflar, yoğun ilgi gösterdikleri Gürkan'a, "Sen adam gibi adamsın. Sen fakirin, fukaranın babasısın. Sana güçlü bir destek vereceğiz. Allah seni başımızdan eksik etmesin" dediler.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra çalışmalarını Akçadağ İlçesi'nde sürdürdü.



Gürkan, Akçadağ İlçesi'ndeki temasları kapsamında Develi, Sarıhacı, Kozluca, Resuluşağı ve Doğu Mahalleleri'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimleri çok önemli, o nedenle muhakkak herkesin sandığa gitmesi gerekiyor. Ben üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum ve ilk defa oy istiyorum. Şimdiye kadar hangi parti, görüş ve düşünceye sahip olursa olsun bu sefer sandıklarda AK Parti demenizi arzu ediyorum" dedi.

Gürkan, Malatya'da seçimin bayram havasında geçtiğini ifade ederek, "Malatya'da güzel bir tablo var. Bu tabloyu güzel bir şekilde değerlendirip, sandığa yansıtır ve sandıktan da güçlü bir şekilde çıkarsak, bütün hizmetler bir an evvel yapılmasında o ses, yukarıya güçlü bir şekilde seda eder. O yüzden ben sizlerden oy isterken Malatya halkı adına ve sizlerin istikbali ile Malatya'mızın geleceği için istiyorum. Önce Malatya sonra Türkiye için sesimiz güçlü bir şekilde çıkacak, medeniyet, ilim, irfan ve kahramanlık destanlarının yazıldığı Malatya'da hep birlikte yeni bir tarih yazacağız" diye konuştu.



31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gürkan, "Bu seçimi Türkiye ve Malatya açısından çok önemsiyoruz. Zaman zaman televizyonda 'yerel seçimin beka sorunuyla ne alakası var?' açıklamalarını izliyorsunuz. Beka sorunu bu coğrafyada zaten kendiliğinden var. Dünde vardı, bugünde var, yarında olacak. Bu coğrafyada yaşamak; birlik, beraberlik, dirlik, düzenle, dik durmakla, güçlü olmakla mümkündür" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan daha sonra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Yeşiltepe Eğitim Derneği'ni ziyaret etti.



Gürkan, buradaki konuşmasında, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'ni çok önemsediklerini ifade ederek, sandıkta güçlü bir şekilde, rekor bir oyla çıkmak istediklerini söyledi.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ardından Özal Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

Meşale ve havai fişeklerle karşılanan Gürkan, "31 Mart'taki seçim hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Seçime kısa bir süre kaldı. 31 Mart Pazar günü seçim Malatya'da, sabah 07.00'da başlayacak, akşam 16.00'da sona erecek. Ben, herkesin sandığa giderek, oyunu kullanmasını arzu ediyorum" dedi.



Gürkan, 31 Mart'tan sonra Malatya'da gönül belediyeciliğinin destanını yazmak istediklerini kaydederek, "Malatya, destan şehridir. Medeniyetler, kahramanlıklar, ilim ve irfan destanları bu şehirde yazılmıştır. Bu defada Malatya, Türkiye'de gönül belediyeciliğinin destanını yazacak. Bizim şemsiyemiz gökyüzü, hizmetlerimiz güneş gibidir. Gözünü ve perdesini kapatmayan herkes nasıl ki güneşin ışığı ve ısısından faydalanıyorsa, bizim hizmetlerimizden de aynı şekilde yararlanacak. Bizim yönetim anlayışımız, sadece beş yılı içerisine alan vizyonel bir yönetim anlayışı olmayacak. Geçmiş yılların, yüz yılların, günün ve gelecek yüzyılların belediye başkanı nasıl olunur o vizyon içerisinde çalışıyoruz. Gönül belediyeciliğinin temayüz ettiği yer Malatya olacak. Gönül belediyeciliğinin destanını Malatya yazacak. Bunun kahramanları da sizler olacaksınız, bu coğrafyanın insanları olacak. Bu noktada herkesin sandıklara gitmesini ve güçlü bir şekilde oylarını vermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediyesi olarak önemli hizmetlere imza attıklarını dile getiren Gürkan, "Biz bir hizmet seferberliği başlattık. Başlattığımız bu hizmet seferberliği kapsamında Türkiye'ye rol model olan çalışmalar yaptık. İşte bu tecrübelerimizi büyükşehire teşmil edeceğiz" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)