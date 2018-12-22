Şevket Keskin, MHP'den Yeşilyurt Belediyesi Başkan A. Adayı

Ülkücü İşçiler Derneği Bölge Başkanı Şevket Keskin, 31 Mart 2019 seçimlerinde yapılavak olan Yerel Yönetimler seçimi öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nden Yeşilyurt Belediye Başkan Aday adaylığı başvurusu için Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanlığında açıklama yaptı. Basın açıklamasına Mhp Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri, Partililer ve Ülkücü İşçiler Derneği üyeleri katıldı.

Aday adaylığı basın açıklamasında ilk konuşmayı Milliyetçi Hareket Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya yaptı. Başkan Kaya, Şevket keskin dava adamlığındaki sağlam duruşunu ve her zaman partisinin yanındaki dik duruşunun öneminden bahsetti. MHP içindeki bazı grupların ayrılarak, başka mecralar giderken, Şevket keskin'in her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin değişmez neferi olduğunu belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı olmasından dolayı Şevket Keskin'e Hayırlı olmasını dileklerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Yeşilyurt Belediye Başkan Aday adaylığı başvurusu yapan Şevket Keskin, “Değerli İlçe Başkanım, Teşkilatımızın Farklı Kademelerinde Görev Yapan Başkanlarım Ve Kıymetli Yöneticilerim,

31 Mart 2019 tarihinden yapılacak olan yerel seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık günlerden devletimizi ve milletimizi aydınlığa çıkaracak kirli emellerin oluşturduğu belirsizliği gidereceğini düşündüğümüz bu seçim sürecinde davamızın bir neferi olarak bilge liderimizin emrinde bir Türk Milliyetçisi olarak 31 mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı olarak başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Hizmet düsturu ile çıkmış olduğum bu kutlu yolda Yeşilyurt’ta hizmet etmek için bu vazifeye talip oldum.

Yüce Allah rehberimiz Kuran’dan Hedefimiz Turandan Menzilimiz Kızılelma’dan ayırmasın.

Siz kıymetli hemşerilerimizin destek ve Teveccühlerini bekler, Cenab-ı Allah’tan hayırlı olmasını dilerim…

Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

MGH - Özel Haber