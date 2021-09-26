TDP Kurultayinda Hasan Şişli parti meclisinde

Bu gün yapılan Türkiye Değişim Partisi 1'nci olağan kurultayında DSP Malatya eski ilbaşkanı parti Meclis üyesi aynı zaman da da 3 Kasım 2002 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde Malatya dan 1̵…

Bu gün yapılan Türkiye Değişim Partisi 1'nci olağan kurultayında DSP Malatya eski ilbaşkanı parti Meclis üyesi aynı zaman da da 3 Kasım 2002 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde Malatya dan 1'nci sıra milletvekili adayı olan Hasan ŞİŞLİ Parti meclisi üyeliğine seçildi.

Ankara ATO congrezium kongre merkezinde Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün tek aday olarak katıldığı seçimde 641 delegenin oy kullandığı kurultay da 635 Geçerli oy sayılıp 3 oy ise geçersiz sayıldı Geçerli olan 635 oy un tamamını alan Mustafa Sarıgül Genel Başkan seçildi.

Sarıgül’ün listesinde Malatya'nın sevilen ismi Avukat Soner Gökçe ile İş adamı Malatya spor aşığı Teoman Mutlu da Kurucuları oldukları Türkiye Değişim Partisinde yeni dönem Parti meclisinde görev aldılar Malatya il başkanı ve kalabalık partililer tarafından coşku içerisin de gerçekleşen Kurultay da Hasan ŞİŞLİ ye ilk Rozeti Malatya il başkanı Ramazan AKBUDAK tarafından takıldı kurultayın Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Turkiyeson.com Ailesi Olarak Haşan Şişli Kardeşimize Başarılar Diliyoruz.

Allah Yar Ve Yardımcın Olsun