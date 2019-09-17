Politika-44:
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17 Eylül 2019 Salı 08:25

Tüfenkci, "Beydağı kentsel dönüşümü bir an önce yapmamız lazım"

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Beydağı kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bu etabın Malatyalı hemşerilerimizin memnun olabileceği bir şekilde yapılmasını da önemsiyoruz" dedi.

Tüfenkci, 'Beydağı kentsel dönüşümü bir an önce yapmamız lazım'
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Milletvekili Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında Beydağı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, kentsel dönüşümle ilgili istişarede bulundu. Beydağı'nda kentsel dönüşüm alanında istimlak edilmeyen ve istimlak aşamasındaki evlerde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldiklerini kaydeden Tüfenkci, "Özellikle bu etabın yapılması noktasında daha önce buraya ziyaretimizde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u Malatya'ya davet edip, sorunların yerinde çözümü noktasında adım atmıştık. 

O adım çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda neler yapılmış, neler yapılıyor onları yerinde gördük. Hızlı bir şekilde bu etabın hayata geçirilmesi ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi ile beraber Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) ortak hareket ediyor. O zaman alınan karar gereği bir kısmını Malatya Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası'ndan almış olduğu krediyle bir kısmını da TOKİ'nin kendi imkanlarıyla istimlak edilip, yerinde konut istemeyen vatandaşlarımıza istimlak bedellerinin verilmesi, yerinde konut isteyen vatandaşlarımıza da yerinde konut tahsisi, geri kalan etaplarında TOKİ tarafından yapımından vazgeçilerek, belediyemiz tarafından imarları yapılarak serbest bırakılması noktasındaydı" diye konuştu. 

Milletvekili Tüfenkci, uygulama imar planlarının bitmek üzere olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dolayısıyla diğer etapları serbest bırakacaklar. Burada da 800 konutluk TOKİ bir inşaat yapacak. O inşaat, kimi yerlerde zemin artı altı, kimi yerlerde zemin artı yedi şekilde olacak. Anlaşan vatandaşlarımızla yerinde konut, anlaşamayanlara da istimlak parası verilecek. Tabi burada ciddi anlamda mağduriyetlerde var. Önemli olan buradaki mağduriyeti en aza indirmek. 

TOKİ başkanımızla da yaptığımız konuşmada da yeni bir imkan ve açılım noktasında bir takım taleplerimiz oldu. Belediyemizde belki bir kaç vatandaşımızla anlaşma imkanı sunabilir. Bizim geciken Beydağı kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Bu etabın Malatyalı hemşerilerimizin memnun olabileceği bir şekilde yapılmasını da önemsiyoruz."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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