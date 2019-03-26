Politika-44:
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26 Mart 2019 Salı 15:21

Tüfenkci, ''Bugün bakıyorum ki eser üretemeyenler, laf üretiyorlar''

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Cumhur İttifakı kurulmadan önce Türkiye'yi çeşitli maceralara sürüklemek isteyenlerin hesapları da bitmedi. Ne Devlet Bahçeli ne de Recep Tayyip Erdoğan boşuna 'Türkiye'de beka meselesi var' demiyorlar. Eğer birilerinin Türkiye üzerinde hesabı varsa, birileri Türkiye'yi bölmek için silahı elden bırakmamışsa, yurt dışında 'Türkiye zayıflasın; Suriye ve Irak'ta terör devletçikleri kuralım' diye hesaplar yapıyorlarsa hiç kimse kusura bakmasın bu ülkede beka sorunu vardır" dedi.

Tüfenkci, ''Bugün bakıyorum ki eser üretemeyenler, laf üretiyorlar''
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31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Tüfenkci, Darende İlçesi'nde temaslarda bulundu.

Milletvekili Tüfenkci, Darende'deki seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan ile birlikte Ayvalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ayvalı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, 31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini ifade ederek, "Biz sadece hizmetinize talibiz. Biz, hizmet etmek için göreve talip olduk. Belediye başkanımız kimseye efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyor. Ayvalıları'nda hizmetinde olacak" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "15 Temmuz kalkışmasıyla beraber meydanları dolduran yiğit, mert, bu ülke için canını feda edecek Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen tüm milliyetçiler sahadaydı. Hiçbir vatandaşımızı, dostumuzu, arkadaşımızı dini, dili, ırkı, kökeni ne olursa olsun ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Ayvalı'dan milliyetçi, bayrağını, ezanını seven çıkar, vatan haini çıkmaz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı'nı kurmuştur. Zannetmeyin ki Büyük Birlik Partisi dışarıdadır, Büyük Birlik Partisi de o ittifakın parçasıdır" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de 'Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir yola çıktıklarını kaydederek, "Bu yolda, yol arkadaşlığı yol kadar çok önemli. Biz bu yola, Milliyetçi Hareket Partisi'yle, meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla beraber çıktık. Kiminle yola çıktığımızı, ortağımızı saklayarak yola devam etmiyoruz. Bize sorduklarında bu seçimlerde ortağımız 'Milliyetçi Hareket Partisi' diyoruz, onlarda 'AK Parti' diyorlar. Birileri de ittifaklar kuruyor. Gizli, kapaklı ittifaklar yapıyorlar. Bir yerde başka bir aday destekliyorlar, başka bir yerde de başkasını ama hepsinin ortak özelliği 'Cumhur İttifakı kaybetsin' hesabı içerisinde olmaları. 31 Mart'ta, dünyada Cumhur İttifakı'nın alacağı sonuca bakıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar destek veriliyor, ona bakıyor. Cumhur İttifakı kurulmadan önce Türkiye'yi çeşitli maceralara sürüklemek isteyenlerin hesapları da bitmedi. Ne Devlet Bahçeli ne de Recep Tayyip Erdoğan boşuna 'Türkiye'de beka meselesi var' demiyorlar. Eğer birilerinin Türkiye üzerinde hesabı varsa, birileri Türkiye'yi bölmek için silahı elden bırakmamışsa, yurt dışında 'Türkiye zayıflasın; Suriye ve Irak'ta terör devletçikleri kuralım' diye hesaplar yapıyorlarsa hiç kimse kusura bakmasın bu ülkede beka sorunu vardır" ifadelerini kullandı.

31 Mart'taki seçimlerde kenti ve ilçeleri yönetecek belediye başkanları seçilirken, aynı zamanda her bir oyun Türkiye'nin geleceğine de atılacağını belirten Tüfenkci, "Bu seçimde meseleyi sadece belediye başkanlığı seçimi olarak görmüyoruz. Bu mesele; Ahmet'in, Mehmet'in meselesi değil, Türkiye'nin meselesidir. Onun için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, 3-5 belediye ya da 5-10 belediye meclis üyesinin hesabını yapmadı" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci daha sonra Darende İlçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Burada konuşan Tüfenkci, "Bugüne kadar AK Parti hep eser, hizmet üretti; yol, hastane ve okul yaptı, sağlık hizmeti verdi, enerji üretti. AK Parti, Türkiye'yi 17 yılda en az 4 kat büyüttü. Malatya'da 2015'te sizlerin huzurunuza geldiğimizde verdiğimiz bütün sözleri Allah'a hamdolsun tuttuk. Bugün bakıyorum ki eser üretemeyenler, laf üretiyorlar. Hizmet üretemeyenler, icraat yapamayanlar, dedikodu üzerinden siyaset yapıyorlar. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet gibi" ifadelerini kullandı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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