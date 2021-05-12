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12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:25

Tüfenkci gündemi değerlendirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, işgalci İsrail’in Filistinli Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılara tepki göstererek, “Bu zulme sessiz kalanlar insanlığın maşeri vicdanında mahkum olacaklar. Ama sessiz kalmayan bir Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu açıdan bizim birliğimiz mazlum ümmetimiz için son derece önemli” dedi.

Tüfenkci gündemi değerlendirdi
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan Bayramına İsrail’in Filistinli masum Müslümanlara yönelik yaptığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle buruk girildiğini aktaran Tüfenkci, İsrail’e tepki göstererek, “İsrail’in Filistin’de estirdiği devlet terörünü lanetliyoruz, kınıyoruz. İsrail zulmüne sessiz kalanlar kamuoyu vicdanında ve insanlığın maşeri vicdanında mahkum olacaklar. Ama sessiz kalmayan Türkiye var sessiz kalmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Anadolu insanı var ve mazlum Müslümanlar var bunların ahının İsrail’i boğacağına inanıyoruz. Özellikle Filistinli kardeşlerimize sabır diliyorum. Direnç diliyorum. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini niçin muhafaza etmesi gerektiğini bu olaylar bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye’nin birlik ve beraberli sadece Anadolu coğrafyası için değil. Bütün ümmet için bütün Türk Alemi için gerekli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayet ve dik duruş göstererek Anadolu insanının hissiyatını ortaya koyması da takdire şayan. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye kalkınma hamlesini bitirdiğinde ve ekonomik anlamda da kalkınmasını tamamladığında Türkiye bölgenin lider ülkelerinden birisi olacak. Gece gündüz demeden gayret göstermemiz lazım. Herkesin bulunduğu yerden daha fazla üretken ve üretime katkı noktasında gayret göstermesi lazım” şeklinde konuştu.

Salgının bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye’yi de etkilediğini aktaran Tüfenkci, Türkiye’nin bu süreçten daha güçlü çıkacağını ifade ederek, “Salgından özellikle küçük esnafımızı etkilediğini biliyoruz. Hükümetimiz yapmış olduğu yardımlarla vermiş olduğu ucuz kredilerle bu yükü biraz olsun hafifletmeye çalışıyor. Vergilerle, SSK Primlerine olan desteklerle elbette ki bu yükü paylaşmaya çalışıyor. Sosyal yardımlarla her haneye ulaşmaya çalışıyor. Ama bütün bunların bu salgın karşısında az olduğunu da biliyoruz. Bu yardımların Türkiye’nin gücü ile orantılı yapıldığını da bütün kamuoyu biliyor. İnşallah alınan tedbirlerle bayramdan sonra Türkiye biraz daha rahatlamış olacak ve Türkiye, bir kalkınma hamlesi de gerçekleştirecek. Dünyadaki verilere baktığımızda dünya bankasının da tahminleri Türkiye’nin hızlı bir büyüme gerçekleştireceğini gösteriyor. İnşallah bu büyüme ile oluşan refahın bütün toplumun kesimlerine yayılması en büyük amacımız” ifadelerini kullandı.

Malatya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don hadisesine de değinen Tüfenkci, hasar testpit çalışmalarının bayramdan sonra başlayacağını belirterek, “Özellikle Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Darende’nin yüksek bölgelerinde don hadisesiyle karşılaşıldı. Malatya’nın önemli gelir kaynaklarından birisi olan kayısıda hasar oluştu. Tarım İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmede tespitlere bayramdan önce ve bayramdan sonra başlayacaklar. Öncellikle zararın ne kadar olduğu ortaya çıkacak sonra da gerekli girişimlerde bulunarak az veya çok yardımcı olmayı istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kayısıda yaşanan bütün olumsuzluklarda hep Malatyalıların yanında yer aldı. Lisanlı depoların kurulmasından tutunda TMO’nun kayısı alımına kadar bundan önceki dönemlerde Malatya’yı vuran don felaketlerinde bütçeden para göndermesi ile hep Malatyalıların yanında oldu. Bu anlamıyla da inşallah oluşan zararın bir nebze olsun telafisi için de elimizden gelen gayreti göstererek Cumhurbaşkanımıza iletmiş olacağız. Malatyalı çiftçilerimize de geçmiş olsun diyorum. Bu bize Tarsim sigortasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Tüfenkci konuşmasının sonunda bütün Malatyalıların Ramazan Bayramını kutlayarak “İnşallah bayramı sağlıklı ve huzurlu şekilde geçiririz. Bu salgının etkisini azaltması ile beraber inşallah daha güzel günlerde buluşuruz” temennisinde bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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