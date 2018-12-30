Tüfenkci, ‘‘İnşallah Diğer Çalışanlarımızı da Enflasyona Ezdirmeyeceğiz’’

Tüfenkci, yeni belirlenen asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulunarak, “İnşallah diğer kamu kesiminde çalışan arkadaşları da enflasyona ezdirmeden sosyal barışı tesis edecek ve mutlu olacakları sonuçları elde etmiş olacağız” dedi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Memur-Sen Malatya İl Temsilciliğini ziyaret ederek yeni seçilen Başkan Mehmet Bingöl ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Memur-Sen’in Türkiye’nin birliği, beraberliği ve bekası noktasında önemli duruş sergileyen sendikaların başında geldiğini ifade eden Tüfenkci, sendikanın bir yandan çalışma barışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi noktasında vermiş olduğu sendikal mücadelenin, bir yandan da toplumsal barışı ve uzlaşıyı sağlama noktasında ki gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Tüfenkci, yeni belirlenen asgari ücret zammına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, “Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimizi ifade etmiştik ve gelinen noktada ki bu çalışma hayatında çok sınırlı olmuştur. Tüm tarafların işveren, işçi sendikaları ve diğer paydaşların da Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nunda oybirliğiyle varmış olduğu bir netice. Yüzde 26 oranında enflasyonun da üzerinde, asgari ücrette iyileşme sağlandı. İnşallah diğer kamu kesiminde çalışan arkadaşları da enflasyona ezdirmeden sosyal barışı tesis edecek ve tam emeklerinin karşılığı olmasa da ama mutlu edecek sonuçları elde etmiş olacağız” dedi.

15 Temmuz’da milletin gösterdiği duruşla Türkiye’nin bölgesinde oyun kuran bir ülke haline geldiğinin altını çizen Tüfenkci, “İnşallah 31 Mart yerel seçimlerini de atlattıktan sonra Türkiye’nin önünde dört yıl seçimsiz bir dönem var. Özellikle almış olduğumuz tedbirlerle ekonomide düzelme ve dengelenmeyi de inşallah bu dönem içerisinde yaşayacağız. Türkiye’yi yine hep beraber büyütmüş olacağız” diye konuştu.

BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ İHALESİ 25 OCAK’TA

Tüfenkci, 25 Ocak’ta Battalgazi Devlet Hastanesi’nin ihalesinin yapılacağını aktardı. Malatya’nın özellikle sağlık noktasında önemli bir yere geldiğine işaret eden Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onkoloji Hastanemiz kanserde gerçekten hem bölgenin hem de Türkiye’nin önemli hastanelerinden bir tanesi olacak. Karaciğer Enstitüsü’nü Malatya’ya kazandırdık, Onkoloji hastanesinin fiziki gerçekleşme oranları yüzde 65’lere ulaştı. İnşallah haziran ve temmuz ayında oranı yüzde 100’lere taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bölgede onkoloji anlamında Malatya gerçekten bir farklılık oluşturdu. Kardiyolojide de müstakil bir hastanemiz olsun istiyoruz. Tabi bütün bunları sizlerin desteği, gayretleri ve emekleriyle yerine getiriyoruz. İnşallah Kadın Doğum Hastanemizi ve Fizik Tedavi Hastanemizi de süratle bitirdiğimizde Malatya bu noktada da önemli eksikliklerini gidermiş illerimiz arasına girmiş olacak.”

31 MART ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Malatyalıların hizmetin en güzeline layık olduklarını vurgulayan Tüfenkci, “Türkiye’de artık iller rekabet ediyor bırakın bölgeleri iller rekabet ediyor. 31 Mart esasında Malatya’nın daha yaşanılabilir bir kent olması noktasında önemli bir fırsatı da sunmuş oluyor. İnşallah 31 Mart seçimlerinde yerelde yeniden iktidara geldiğimizde daha yaşanabilir bir Malatya oluşturma noktasında yine sizlerle beraber gayret göstermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)