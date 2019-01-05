Tüfenkci, ''Malatya yeni bir değişime ve dönüşüme imza atacak''

Bülent Tüfenkci, "31 Mart'ta Türkiye önemli bir seçim yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu ve bu anlamıyla bütünleşen yerel yönetimlerin hizmetleri alım ve hizmet etme noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve yerel yönetimler tecrübesiyle de birleştiğinde Malatya'yı ilçeleriyle birlikte çok farklı noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bu noktada Malatyalı hemşerilerimizde destek verirse, Allah'ın izniyle Malatya yeni bir değişime ve dönüşüme de imza atacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Halk Günü'ne katıldı.

Halk Günü öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Tüfenkci, 2018'de Türkiye için önemli süreçlerin gerçekleştiğini belirtti.

Milletvekili Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme noktasında anayasa değişikliğinin kabulünden sonra 24 Haziran seçimine gidildiğini anımsatarak, "Türkiye için önemli bir seçimdi. 24 Haziran seçimleri neticesinde fiilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de geçmiş olduk. Akabinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kuruldu" diye konuştu.

Türkiye'nin o süreçte fiilen ekonomik terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Tüfenkci, şunları söyledi: "Hükümetimizin almış olduğu tedbirlerle Allah'a hamdolsun 2018 yılını en az kayıpla geçirmiş olduk. Malatya'da Cumhur İttifakı yüzde 70'e yakın oy alarak, cumhurbaşkanımıza yine güçlü bir destek verdi. AK Parti 16 yıllık iktidarı boyunca gerçekten Türkiye'nin değişiminde, dönüşümünde ve gelişiminde önemli bir rol oynadı. Türkiye'yi her alanda en az 3,5 kat büyütmüş olduk. Malatya'da bu büyüme oranları Türkiye ortalamasının da üzerindeydi."

Milletvekili Tüfenkci, 2018 yılında AK Parti ailesi olarak önemli işlere imza attıklarına dikkat çekti.

Malatya'da, AK Parti'den önce 118 olan fabrika sayısının AK Parti'yle birlikte 400'ü bulduğunu kaydeden Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstihdamı artırma, gençlere iş ve aş bulma noktasında Malatya'nın diğer illerle rekabet edebilmesi, yatırımları çekebilmesi ve cezbedebilmesi açısından 6.Bölge Teşviklerinden faydalanması önemliydi. Malatya'yı 6.Bölge Teşvikleri içerisine sokmuştuk, 2018 yılında da devam etti. Bu anlamıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan firma sayısının da hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. 'AK Parti'den önce Tekel, Sümer Fabrikası vardı' diyorlar. AK Parti iktidara geldiğinde Malatya'da organizede dahil bütün fabrika sayısı 118 idi, bugün bu rakam 322'ye yükseldi. Organizenin dışındaki kurulu fabrikaları da saydığımızda bu rakamın 400'ü bulduğunu görüyoruz. Malatya'da, AK Parti iktidarıyla beraber hızlı bir şekilde yatırımların, özel yatırımların, fabrika ve istihdam sayısının da arttığını görüyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki istihdam sayısı 23 binlerde. Yatırım devam eden fabrikaların faaliyete geçmesiyle bu oranı kısa zamanda 30 binin üzerine çıkartmış olacağız."

Malatya hayvancılığı için önemli olan Hayvancılık OSB'nin kuruluş işlemlerinin tamamını 2018 yılında bitirdiklerini anlatan Tüfenkci, "2019 yılında da inşallah ödeneklerinde gelmesiyle beraber hızlı bir şekilde parselasyon, altyapı işlemlerini de bitirip, yatırımcının hizmetine sunmuş olacağız. Tabi Organize Sanayilerde yine altyapı işlemleri ve çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, Malatya için kayısının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kayısıyla ilgili 2018'de lisanslı deponun faaliyete geçmesi noktasında Toprak Mahsulleri Ofisi ve TOBB ortak kuruluşu olan LİDAŞ firmasının protokol yapmasını sağladık, ödeneklerini çıkarttık, şimdi projesi çiziliyor. Yer tahsisi de yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde oranında inşaatını tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Malatya'ya ikinci üniversiteyi kazandırdıklarını ifade eden Tüfenkci, "Malatya'ya söz vermiştik. Bu anlamda ikinci üniversiteyi de kazandırmış olduk. Rahmetli hemşerimiz, Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın adını yaşatacağımız Turgut Özal Üniversitesi'ni Malatya'ya kazandırdık. 2019 ve 2020'de de bu üniversitesinin fakülte ve kampusunun inşası noktasında da takiplerimiz olacak ve hızlı bir şekilde Malatya'ya yakışan bir üniversite haline getirmiş olacağız. İnönü Üniversitemizin, Organize Sanayi Bölgesi'nde 50 milyon TL yatırımla inşaatını devam ettirdiği ve bu sene temmuz ayında bitireceğimiz kampüsle de gençlerimiz eğitim alacak ve bununla da sanayicilerimizin ara eleman ihtiyacı karşılanacak. Bunu da Malatya için önemli bir yatırım olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Tüfenkci, Malatya'ya sağlık alanında büyük hizmetler getirdiklerini kaydederek, şunları ifade etti: "2018 yılında inşaatı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Fizik Tedavi Hastanesi'nin temelini attık. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi 2019'da, Fizik Tedavi Hastanemizi de 2019'un sonu veya 2020'nin başında faaliyete geçirmiş olacağız. Yine Malatya için Ankara'nın doğusunda önemli bir merkez haline gelecek Hiperbarik Tedavi Merkezi'ni de ilimize kazandırdık. Makineleri geldi, kurulumu da gerçekleştiğinde 2019 yılında bunu da Malatyalı hemşerilerimizin ve bölgenin hizmetine sunmuş olacağız. Malatya ve bölgenin bir ihtiyacı olan Onkoloji Hastanesi'nde inşaat seviyesi yüzde 65'lere geldi. İnşaatı hızlı bir şekilde devam eden Onkoloji Hastanesi'ni de 2019 yılı içerisinde faaliyete geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili takibimizde devam ediyor. Üniversitenin yanı başındaki İspendere İçme ve Rehabilitasyon Merkezi büyük oranda bitti ve gerçekten bölgeye hizmet eden bir merkez haline geliyor. Bu da hem Malatyalı hemşerilerimize hem de Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş, Sivas gibi bölgelerden de tedavi veya ziyaret amaçlı hizmet edecek. İçmeleriyle, oteliyle, gezi alanlarıyla önemli bir merkezi Malatya'ya kazandırmış olacağız. Doğanşehir'e kazandırdığımız 100 yataklı hastanenin temelini attık, inşaatı devam ediyor, 2019'un sonunda, 2020'nin başında da hizmete açmış olacağız."

Milletvekili Tüfenkci, Malatya'da tabiat parklarının yanı sıra sulama suyu ihtiyacını da yapılan hizmetlerle karşıladıklarını belirterek, "Beydağı Tabiat Parkı, Turgut Özal Tabiat Parkı ve Beylerderesi Tabiat Parkı'nı da eklediğimizde Malatya'nın dört tarafını tabiat parklarıyla donattık. Malatyalı hemşerilerimizin nefes alacağı, ailecek gidip eğlenebileceği, yeşilden daha fazla istifade edebileceği alanları da kazandırdık. Turgut Özal Tabiat Parkı'nı bitirdik, Beydağı Tabiat Parkı'nı da 2019'un sonu ya da 2020'nin başında faaliyete geçirmek istiyoruz. Beylerderesi Tabiat Parkı da 2019'da kısmet hizmete açılacak. Beylerderesi Barajı'nı da Malatya'ya kazandırmıştık, 2019 yılı içerisinde su tutmaya başlayacak ve etrafıyla beraber Malatya'nın girişi çok güzel bir görünüm kazanmış olacak. Şahnahan pompaj sistemini 2018 yılında hayata geçirdik ve önemli bir sulama problemini hallettik. Ayrıca, Recai Kutan ve Turgut Özal Barajlarını AK Parti döneminde yapmıştık, sulamalarını da 2018'de hizmete açtık. 2019'da da açılmayan yerleri inşallah hizmete açacağız" diye konuştu.

Stadyum ve çevre yollarının bitirilerek, hizmete açıldığını kaydeden Tüfenkci, "2018'de Malatya'ya 2 bin yataklı bir yurt kazandırmıştık, inşaatları yüzde 30 seviyesinde devam ediyor, 2019 yılı sonu itibariyle orayı da hizmete almış olacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun inşaatını 2019'da bitireceğiz. Geçlik Merkezi'mizin de inşaatı devam ediyor, onunda inşaatını bitirip milletimizin hizmetine açacağız. Geçtiğimiz yıl Yeni Malatya Stadyumu'nu bitirmiştik. Çevre yollarını da 2018'in sonu itibariyle bitirip, stadyum ve çevre yollarının tamamını hizmete açtık ve stadyuma ulaşımı kolaylaştırdık. Bu da 20 milyon TL gibi bir yatırımdı" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, ulaşımda da Malatya'ya büyük hizmetlerin yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Malatya-Hekimhan-Sivas yolu 2018'de yüzde 80 ila 90 oranında bitirilmişti, tünellerle ilgili ikmal ihalesi yapıldı. Sözleşmesi de 8 kilometrelik kısmı imzalanıyor. Bu noktada o da bittiğinde inşallah 2019 yılında Malatya-Hekimhan-Sivas yolunun ulaşımını müthiş bir şekilde rahatlatmış ve konforlu hale getirmiş olacağız. Tohma Köprüsü'nün ihalesini yaptık, inşaatı devam ediyor. 2019'da da takibimizde, inşallah 2019 sonu itibariyle onu da faaliyete geçirmiş olacağız. Erkenek Tünelimizi 2018'de hizmete açtık. Ayrıca, Kuluncak-Hekimhan yolunu 27,5 kilometre duble yol yapıyoruz ve bitirmek üzereyiz. Doğanyol-Pütürge yol ayrımını duble yol yapıyoruz."

AK Parti'nin Malatya'ya verdiği sözlerin tamamını yerine getirdiğini dile getiren Tüfenkci, "Yine Malatya için önemli gördüğümüz ve söz verdiğimiz Malatya Yeşilkuşak Projesi ve Millet Bahçesi'ni de birlikte projelendirerek, 2019'da yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yeni projeleriyle, orayı da bir bütün halinde gerçekleştirmiş olacağız. 2019'da Battalgazi Devlet Hastanesi'nin ihalesi 25 Ocak'ta yapılacak. Eğer itirazlar olmazsa, seçimden önce temelini atmak istiyoruz. Malatyalı hemşerilerimize vermiş olduğumuz bir sözdü, 2019 yılında onu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Malatya için yıllarca bir sorun, kangren haline gelen Vagon Onarım Fabrikası'nı 2018'in sonu itibariyle özelleştirmedeki bütün işlemlerini bitirerek, Kızılay'a devrini sağlamış olduk. Kızılay'ın genel kurulu gerçekleştikten sonra Malatya'ya yaklaşık bin 500 kişinin çalışacağı prefabrik evler üreten fabrikayı hizmete sunacağız. Yine orayla bütüncül düşündüğümüz lojistik merkezin kurulum aşamasını yüzde 80'lere getirdik, 2019'da ödenekte bir problem olmazsa onu da Kızılay ile birlikte hayata geçirmek istiyoruz. O bölgeye kazandırdığımız Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü ve depolarıyla o alanı gerçekten lojistik merkez haline de getirdik. Tabi bu kazanımların aynı zamanda Malatya'ya iş ve aş olarak döndüğünü de unutmamalıyız. Pütürge Spor Salonu'nun ihalesi de 2019 yılında yapılacak, yatırım programı içerisinde var. Darende Gençlik Merkezimizin ihalesini de Nisan ayında gerçekleştirmiş olacağız. Malatya'ya bir elektrikli tren deposunu kazandırmak için çalışmalarımızı başlatmıştık, epeyce mesafe kat ettik, şimdi ödeneğini çıkarttığımızda 2019 yılında özellikle elektrikli trenlerin bakımının yapılacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tek merkez olacak ve burada yaklaşık 100 kişi çalışacak. Baskil-Malatya-Elazığ arasında 2018 yılında Raybüs seferlerini başlatmıştık, memnuniyet oranı bakımından dönüşler iyi. O seferleri 2019 yılında da devam ettireceğiz. Verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdik. Bundan sonrada yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tüfenkci, 31 Mart'ta Türkiye'nin önemli bir seçim yaşayacağını belirterek, "31 Mart'taki seçim esasında Malatya'nın yeni dönemdeki gidişatı ve yol haritasını da belirleyecek. Bu noktada özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu ve bu anlamıyla bütünleşen yerel yönetimlerin hizmetleri alım ve hizmet etme noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve yerel yönetimler tecrübesiyle de birleştiğinde Malatya'yı ilçeleriyle birlikte çok farklı noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bu noktada Malatyalı hemşerilerimizde destek verirse, Allah'ın izniyle Malatya yeni bir değişime ve dönüşüme de imza atacak" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)