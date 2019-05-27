Tüfenkci, ''Malatya'yı daha farklı bir noktaya getireceğiz''

Bülent Tüfenkci, "Biz, bir yandan İstanbul seçimine odaklanırken bir yandan da Malatya'ya en güzel hizmeti yapma noktasında gayret göstermeliyiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Tüfenkci, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Bu süreç, gerçekten Türkiye'nin birliği ve beraberliği noktasında en üst düzeyde hassas olmamızı gerektiriyor" diye konuştu.

23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Tüfenkci, "Birileri İstanbul seçimleri üzerinden Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) vermiş olduğu karardan sonra şer odakları iyice gemiyi azıya aldılar; demokrasimizi, hukukumuzu bu karar üzerinden sorgulamaya çalışıyorlar. Sadece iç mihraklar, muhalefet değil dış güçlerde İstanbul seçimlerine farklı bir anlam yüklemeye çalışıyorlar. Onun için İstanbul seçimleri sadece İstanbul'un seçimi olmaktan çıktı, bir anlamda bütün Türkiye'nin seçimi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, AK Parti ailesi olarak İstanbul'a odaklanmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Ben inanıyorum ki burada bulunan ve bulunmayan arkadaşlarımız bu noktada bilinçliler ve gerekeni de yapıyorlar. Biz, bir yandan İstanbul seçimine odaklanırken bir yandan da Malatya'ya en güzel hizmeti yapma noktasında gayret göstermeliyiz" diye konuştu.

Malatya'yı daha farklı bir noktaya getirmek için çalışacaklarını kaydeden Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malatya'ya hizmet noktasında şu veya bu mazeretimiz olamaz. Belediye başkanlarımız yeni seçildi. Sizler gayret ettiniz, belediye başkanlarımızı seçtiniz. Teşkilatlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul seçimleri de gösterdi ki teşkilatların ayrı bir önemi var. Şimdi belediye başkanlarımızla beraber el ele vererek Malatya'yı daha farklı bir noktaya getireceğiz. Burada da teşkilatlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor. İnşallah bir, diri, iri olacağız hep birlikte Malatya, Türkiye olacağız."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)