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23 Mayıs 2021 Pazar 14:33

Tüfenkci, “Salgının ardından Türkiye yeniden hızlı bir büyüme gerçekleştirecek”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Koronavirüs pandemisinin tamamen kontrol altına alınmasının ardından Türkiye’nin yeniden hızlı bir büyüme gerçekleştireceğini söyleyerek “İnsanlarımız bu sıkıntılı süreci atlatarak refaha ve sağlıklı günlere kavuşacak” dedi.

Tüfenkci, 'Salgının ardından Türkiye yeniden hızlı bir büyüme gerçekleştirecek”
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AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci Hekimhan ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede meydana gelen zirai dondan etkilenen çiftçilerle de bir araya gelerek taleplerini dinleyen Tüfenkci her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Malatya’yı 6. Bölge teşviklerinden yararlandırarak istihdamın ve yatırımın önünü açtıklarını aktaran Tüfenkci, yeni kurulan ve kurulacak olan fabrikalarla beraber Malatya’nın istihdam merkezi olacağına inandığını ifade etti.

Pandeminin yanı sıra doğal afetlerde de vatandaşların yanında olduklarını ve destek verdiklerini aktaran Tüfenkci, “Geçtiğimiz yıl Malatya’da yaşanan deprem hepimizin hafızlarında. Depremin ardından yaraların büyük bir bölümünü sardık. Şehir merkezilerindeki TOKİ konutları bitti, bir kısmını teslim ettik. Geçmişte Malatya’da büyük bir don felaketi yaşandığında hiçbir bölgemizde kayısı adına bir şey kalmadığında Cumhurbaşkanımız yine Malatyalıların yanındaydı. Hükümetimiz 90 milyon TL’nin üzerinde bir parayı Malatya’ya gönderdi. Daha sonra yine kısmi zararlardan dolayı 30 milyon TL gönderildi. Geçtiğimiz yıl da manolya hastalığından dolayı 10 milyon TL yine Malatya’ya gönderildi. Bu yıl da bir don felaketi yaşandı maalesef. Tabi meydana gelen afetin ardından hasar tespitleri için muhtarlarımızla Tarım İl Müdürlüğüne talepte bulunmuştuk. Onlar gelip tespitlerini yaptıktan sonra hasarın boyutu ortaya çıkacak. Daha sonra da ne kadar vatandaşımızın zararını giderebiliriz onu da Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize arz edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı"

Türkiye’nin bekasına yönelik yapılan saldırıları ve onanan oyunları milletin bozacağına inandıklarını dile getiren Tüfenkci, “AK Parti kurulduğundan bu yana milletle beraber yol yürüdü, yürümeye de devam edecek. Biz kimseyi ayrıştırmadan Türkiye’yi kucaklayarak hizmet üretmeye çalıştık. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Türkiye’nin neresine gitsek AK partinin hizmetleri ile karşılaşmış oluyoruz. İnşallah 1,5 yıldır ülkemizi kasıp kavuran bu salgından sonra Türkiye yeniden hızlı bir büyüme gerçekleştirecek ve insanlarımız bu sıkıntılı süreci atlatarak refaha ve sağlıklı günlere kavuşmuş olacak” dedi.

Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl kent genelinde önemli anlamda yol çalışması yaptığını dile getirerek, “Başkanımıza bu noktada teşekkür ediyoruz. Bütün ilçelerimizde inşallah bu sene de kalan yerlerimizi tamamlayarak 2 veya 2,5 sene içerisinde Malatya’da önemli yol ağlarımızı asfaltla buluşturmuş olacağız” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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