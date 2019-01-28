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28 Ocak 2019 Pazartesi 13:48

Tüfenkci: "Terörün kökünü kazıyacağız"

Bülent Tüfenkci, "Terörle etkin mücadelemiz sürüyor. Teröristleri bulup, şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız. Onlardan hesap soracağız. Terörün kökü kazınana kadar, mücadelemiz sürecek" dedi.

Tüfenkci: 'Terörün kökünü kazıyacağız'
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Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Tüfenkci, 2006 yılında Tunceli'de mayına basması sonucu gazi olan Seydi Aldemir ile 2017 yılında Osmaniye'de hain terör örgütü PKK'yla girilen çatışmada şehit düşen  Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in ailesini ziyaret etti.

Milletvekili Bülent Tüfenkci, eşi Esra Tüfenkci ile birlikte ilk olarak 2006 yılında Tunceli'de mayına basması sonucu gazi olan Seydi Aldemir ve ailesini ziyaret etti. Esra Tüfekci, ziyarette gazi Seydi Aldemir'in çocuklarına karne hediyesi verdi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci ile eşi Esra Tüfenkci daha sonra 2017 yılında Osmaniye'de Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in ailesini ziyaret etti.

Milletvekili Bülen Tüfenkci ile eşi Esra Tüfenkci, kahraman şehidin kızı Asmin Ece Sevinç ile yakından ilgilenerek, karne hediyesi verdi.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "2006 yılında Tunceli'de mayına basma sonucu Gazi olan Seydi Aldemir ve ailesini ziyaret ettik. Gazimizin çocuklarının karne sevincine ortak olduk. Rabbim onlardan razı olsun. 2017 yılında Osmaniye'de hain terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca çatışırken şehit olan kahraman evladımız Hasan Sevinç'in bizlere emaneti kıymetli ailesini ziyaret ettik. Rabbim şehidimizin makamını âli mekanını cennet eylesin" dedi.

Milletvekili Tüfenkci, terörle mücadelenin hız ve etkinlik kazanmasıyla birlikte teröristlere göz açtırılmadığını, teröristlerin inlerine girildiğini, şehit ve gazilerin kanlarının yerde kalmadığını ifade etti.

Terörle mücadelenin, tek bir terörist kalmayana kadar devam edeceğini dile getiren Tüfenkci, "Terörle etkin mücadelemiz sürüyor. Teröristleri bulup, şehitlerimizin kanını yerde koymayacağız. Onlardan hesap soracağız. Terörün kökü kazınana kadar, mücadelemiz sürecek. Biz istiyoruz ki artık bu ülkenin başı terörle belada olmasın. Onun için hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar yaptık. Operasyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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