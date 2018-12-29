Tüfenkci: Türkiye Yeni Bir Hamle Sinyali Veriyor

Tüfenkci, ekonomide var olan klasik üretimin yanında özellikle AK Parti hükümetleriyle sayıları artırılan ve desteklenen ARGE merkezleri ve Teknokentlerin rantabl kullanımıyla, Türkiye’nin yeni bir hamle sinyallerini verdiğini vurguladı.

Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Teknokent'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından firma yetkilileri ile İstişare Toplantısı'nı gerçekleştiren Tüfenkci, bilim ve teknoloji ile desteklenmeyen bir kalkınma çabasının amacına ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.

Tüfenkci, ekonomide var olan klasik üretimin yanında özellikle ARGE merkezleri ve Teknokentlerin rantabl kullanımıyla, Türkiye’nin yeni bir hamle sinyallerini verdiğini ifade etti.

Türkiye’de 81 Teknopark, 1384 ARGE ve tasarım merkezi bulunduğunu kaydeden Tüfenkci, “Baktığımız zaman teknoparkların da birbiriyle rekabet ettiğini görüyoruz. Bazı teknoparklarda yer bulabilmek zor, ofis maliyetlerinin metrekaresi gerçekten çok yüksek. Bu nedenle orada şirketlerimizin faaliyette bulunması da neredeyse imkansız hale geliyor. Anadolu’ya yayılan Malatya’nın da içerisinde bulunduğu teknokentlerin desteklenmesi, sanayileşmeye katkı sağlarken ekonominin canlandırılmasında da etkili olacaktır” dedi.

Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin desteklenmesi ve kaynakla buluşturulması noktasında çaba sarf edeceklerini vurgulayan Tüfenkci, bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşeceğini, kendisini Malatya’ya da davet edeceğini dile getirdi.

DEVREYE GİRMEYE HAZIRIZ

Tüfenkci, Malatya Teknopark’ta faaliyet gösteren şirketlerin gelişmesi amacıyla özellikle bürokraside tıkanılan noktalarda veya TÜBİTAK desteklerinden yararlanmak konusunda devreye girmeye hazır olduklarını ifade etti.

Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların çalışmalarını dinlerken Malatya adına hem umutlandıklarını hem de gururlandıklarını belirten Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah yeni arkadaşlarımızın da ve Türkiye’nin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren çeşitli ARGE merkezlerinde yeni başlayacak girişimcileri de buralarda misafir edebilirsek veya çekebilirsek inanıyorum ki bu etkileşim bir enerji ve sinerjiye dönüşerek Malatya için bir teşvik olur. Bu kuluçka merkezimiz inşallah kısa zamanda tam anlamıyla faaliyete geçer. Teknopark’ın o anlamıyla ekosistem içerisinde ev sahipliği yapmasıyla inanıyorum ki çok daha değerli fikirlerin hayata geçtiği dönemleri de görmüş olacağız.”

SANAYİCİ VE GİRİŞİMCİYİ BULUŞTURUYOR

Tüfenkci, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde 20 bin 155 projeye 10 milyar liranın üzerinde akademik araştırma ve geliştirme katkısı verildiğine işaret ederek, “Bu yeterli değil, daha da fazla kaynak oluşturmamız lazım. Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark’ına baktığımız zaman proje anlamında binanın ısıtma soğutma ve diğer fiziki şartları noktasında belki iyileştirmeler yapmak lazım” diye konuştu.

Teknoparkların sanayici ile girişimcinin buluştuğu noktalar olduğunu vurgulayan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

“Teknoparkların oluşturulmasındaki hedef Türkiye’de bilim insanlarının fikirlerini hayata geçirebilecekleri, hem gençlerimizin hem de bilim insanlarının ve girişimcilerin buluştuğu sistemleri oluşturabilmek. Özellikle burada faaliyete başlayan şirketlerin, üniversite bünyesinde oluşturulan Vakıf tarafından da desteklenmesi ve teşvik edilmesi de ayrıca Malatya Teknopark’ımızı bir anlamda diğerlerinden de ayırt etmektedir. Malatya’nın, klasik üretim metotlarının dışında gelecek dünyasında da yer alması, teknoloji konusunda da kendi adından söz ettiren bir şehir olması hepimizin ve Malatyalıların ortak arzusu. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)