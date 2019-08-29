TÜRKAV Genel Başkanı, Başkan Avşar'ı Ziyaret Etti

TÜRKAV (Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı ) Genel Başkanı Ebubekir KORKMAZ Genel Başkan Yardımcıları Abit Öztürk, Erkan Yılmaz, Malatya Türkav Başkanı Muhsin YİĞİT, Malatya Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve beraberindeki heyetle Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Bülent AVŞAR 'ı makamında ziyaret ederek bir süre istişare ettler.

Ziyarette Türkav Genel Başkan Ebubekir Korkmaz ,”Fikri temellerini Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş bey tarafından atılan ve 1989 yılında fiili olarak kurulan Türkav’ın kamuda çalışan Ülkücü Türk Milliyetçilerinden oluşmaktadır. Göreve geldiğimiz , 8 eylül 2018 tarihinden itibaren 79 ilde teşkilatlanmayı tamamlayarak, Türkiye genelinde büyük ilçelerimizle birlikte 100’ün üzerinde şube ve temsilcilik açtık.” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Korkmaz, devleti ve milletiyle barışı sağlamak ve hak arama mücadelesi veren kamu çalışanları sendikası, Türkiye Kamu-Sen ile ortak bir tavır içerisine olduğunu belirtti. Kamuda çalışan Ülkücü memurların geçmiş dönemde çok örselendiğini , sürgünler ve cezalarla yıldırılmaya çalışıldığını ,fetö ve pkk yandaşlarının hala devlet kadrolarında görev yaptıklarını bunun yanında bunlardan boşalan kadrolara başka örgüt ve cemaatlerin doldurulduğu , bunlarla da mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi. Genel Başkan Ayrıca bu samimi ve sıcak karşılamadan dolayı MHP İl Başkanı Ramazan Bülent AVŞAR a teşekkürlerini belirterek Malatya’daki ülkücü memurları size emanet ediyorum dedi .

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, “Seçildikten sonra teşkilâtlarımız ile birlikte hareket ederek 19 yıl aradan sonra 24 haziran genel seçimlerinde ilimize bir milletvekili ve yerel seçimlerde ise bir ilçe belediye başkanı kazandırdık . İnşallah önümüzdeki süreçte partimizi daha üst noktaya taşıyacağız.Ülkücü memurlara kapımızın sonuna kadar açık olduğunu, sorunların çözümü noktasında sendika başkanı Çetin başkanla sürekli diyalog içindeyiz.Ve akabinde 2017 Haziran ayında delegelerin büyük teveccühü ile göreve başladık. O günde sözümüz vardı. Ülkücüyü kamuda ve özelde rahatsız eden kim olursa olsun karşısında bizi bulacaktır. Bu sözümüzü elimizden geldiğince tutmaya çalışıyoruz. Ülkücüyü ezdirmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, nazik ziyaretlerinden dolayı Turkav Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz’a ve yönetimine teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)