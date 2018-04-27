11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, " Yarın ne düşüneceğimi açıklayacağım" dedi.
IHAAW135500-SIY/27-04-2018 - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, " Yarın ne düşüneceğimi açıklayacağım" dedi. 27.04.2018 13:55:00 TSI NNNN
IHAAW135500-SIY/27-04-2018 - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, " Yarın ne düşüneceğimi açıklayacağım" dedi. 27.04.2018 13:55:00 TSI NNNN
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