11. Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı görüşmeler sonrası ofisinden ayrıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimleri nedeniyle saat 14.00 sıralarında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaklaşık 2 buçuk saatlik görüşme yapmıştı. Karamollaoğlu’nun ayrılmasının ardından Gül, birçok kişiyi makamında kabul etti. Görüşmelerin ardından 19.15 sıralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı.

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