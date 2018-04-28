IHAAW132549-SIY/28-04-2018 - 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değil" 28.04.2018 13:25:49 TSI NNNN

IHAAW132549-SIY/28-04-2018 - 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değil" 28.04.2018 13:25:49 TSI NNNN

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