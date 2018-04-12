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23 Nisan 2018 Pazartesi 20:39

12 yaşındaki Filistinli Tamimi’den İsrail askerlerine: “İnsansınız ama insanlık yok sizde”

Filistin’in Ramallah şehrinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk gazeteci Jana Al-Tamimi İsrail askerlerine, “Biz buradayız ve burada kalacağız, hiç bir yere gimeyeceğiz” dedi.Filistin’in Ramallah kentinde yaşayan ve ‘Filistinin en küçük...

12 yaşındaki Filistinli Tamimi'den İsrail askerlerine: 'İnsansınız ama insanlık yok sizde”
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Filistin’in Ramallah şehrinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk gazeteci Jana Al-Tamimi İsrail askerlerine, “Biz buradayız ve burada kalacağız, hiç bir yere gimeyeceğiz” dedi.

Filistin’in Ramallah kentinde yaşayan ve ‘Filistinin en küçük gazetecisi” olarak bilinen Jana Al-Tamimi İsrail askerlerine, “Biz buradayız ve burada kalacağız, hiç bir yere gitmeyeceğiz, insansınız ama insanlık yok sizde” dedi.

İsrail askerlerinin yüzüne bu cümleleri kuran Tamimi, “Siz şimdi gülün bakalım. Yarın, Filistin özgür olunca kim gülecek? İsteseniz de istemeseniz de Filistinli mahkumlar hapishanelerinden çıkacak ve özgür olacaklar, bu sözlerimi hiç unutmayın” ifadelerini kullandı.
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