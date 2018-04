18 yaşındaki iki genç milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı

Konya’da 18 yaşındaki iki genç, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için AK Parti’den aday adaylığı başvurusu yaptı.

AK Parti Konya İl Başkanlığında milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapan 18 yaşındaki Taha Kadir Mısırlıoğlu ve Batuhan Aşıcı, 24 Haziran’daki milletvekili seçiminde Konya’dan milletvekili olarak çıkmak istediklerini belirtti. Liseyi bitiren ve üniversite sınavına hazırlanan Taha Kadir Mısırlıoğlu, gençleri Mecliste temsil etmek adına aday adaylığı başvurusu yaptığını belirterek, “Bizi bu fikre yönelten öncelikle 16 Nisan referandumu olmuştur. Cumhurbaşkanımızın gençleri siyasetle iç içe görmek istiyorum sözleri olmuştur bizi bu yola iten. Kasım’dan referanduma kadar 2 milyon seçmen oy kullandı. Referandumdan bugüne 1 milyon 583 bin yeni genç seçmen kardeşimiz bu seçimlerde oy kullanacak. Bizler de Mecliste gençleri temsil etmek adına bu yola revan olmak için talip olduk. Allah hakkımızda hayırlı etsin diyorum. Dava taşı gediğine konuluncaya kadar biz bu yolda devam edeceğiz” dedi.

Mısırlıoğlu, milletvekili olduğu takdirde gençlerin sorunlarına yönelik çalışmalarda bulunacağını söyleyerek, "Yani ilçelerimizin okullarında eğitim kalitesi olarak gerçekten kötü okullarımız var. Eğitim durumunda eşitlik yakalamaya çalışan kardeşlerimizi amaç edineceğim. Onun dışında ilçelerimizde aktif faaliyet yapabilecekleri, zaman geçirebilecekleri genç kardeşlerimizin yeri yok. Gençlik merkezleri kurarak milli, kültürel, sportif faaliyetlere yöneltmek için çalışmalarda bulunacağım. Onun dışında üniversiteli ağabeylerimizin, kardeşlerimizin sorunları oluyor. Ulaşım, maddiyat, burs gibi konularda Meclise tasarıda bulunmak istiyorum” diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Batuhan Aşıcı da, ortaokuldan beri hayalinin Mecliste olmak olduğunu ifade ederek, “Ortaokul 3. sınıftan beri tek hayalim Mecliste genç yaşta söz sahibi olmaktır. 18 yaşına bastığım ilk andan beri bu yorucu yol için ilk adımımı attım. Her şey için hazırım. Gerisini Allah’a bırakıyorum. Beni bu düşünceye iten öncelikle cesaret oldu. Yani Meclis kürsüsünde cesaretle konuşabilme fikri beni siyasi işlere yönlendirdi. Korkusuz bir şekilde her doğruyu her yerde söyleme fikri ile siyasi yola adım attım. Vekil olursam ilk yapacağım çalışma fiili olarak şudur; çivisi çıkmış bu dünyada hala ümit veren bir gencin olduğunu gerek Mecliste önce kendime, sonra çevreme, daha sonra da bulunduğum şehre bunu kanıtlayacağım. Projelerim tamamı ile hazır. Dediğim gibi ben yeni bir fikir olmadığı için bugünün hayalini kurmuştum. Yeni bir olay olmadığı için gençlik adına, şehrim adına projelerim var benim. Milletvekili olursam bu projelerimi daha kapsamlı bir şekilde daha yetkili bir şekilde tamamlayacağım” şeklinde konuştu.