18 yaşını doldurdu, AK Parti Mardin milletvekili aday adayı oldu

Gençlerin siyasette önünün açılması için yapılan yasa değişikliğinin ardından 25 olan milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesinin ardından Mardin’de 18 yaşındaki bir genç kız tarafından ilk başvuru gerçekleşti.29 Mayıs...

Gençlerin siyasette önünün açılması için yapılan yasa değişikliğinin ardından 25 olan milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesinin ardından Mardin’de 18 yaşındaki bir genç kız tarafından ilk başvuru gerçekleşti.

29 Mayıs 2000 doğumlu Asuman Sülkü, AK Parti Mardin İl Başkanlığına arkadaşları ile gelerek aday adaylığı başvurusunu gerçekleştirdi. AK Parti Mardin milletvekili aday adaylığına başvuran Sülkü, yaklaşık 35 aday adayının içinde en genç milletvekilleri arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına cevap vermenin gururunu yaşadığını belirten Asuman Sülkü, kendine olan güveni ve arkadaşlarının desteğiyle mecliste Mardin ve gençleri temsil etmek istediğini kaydetti. Sülkü, aday adaylık başvurusunu AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Bahattin Uncu’ya teslim etti.

Asuman Sülkü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına kulak vermekten mutlu olduğunu kaydederek, "Ülke olarak çok şükür bu hazineye çok yüksek bir oranda sahibiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ’Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır’ prensibiyle siyaseti kapılarını biz gençlere sonuna kadar açmıştır. 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu’nda seçilme yaşının 18’e düşürülmesini gençliğe duyulan güven olarak görüyor ve bu konuda elimizi taşın altına koymak, sorumluluk almak istiyoruz. Bu açıdan geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek hükümet sistemi değişikliğinin eşiğinde bulunuyoruz. Ülkemiz adına daha hızlı ve cesur kararların alınacağı 24 Haziran sonrası süreçte ülkemizde gençlerin fikrine, emeğine ve katkısına daha çok ihtiyaç olduğu inancını taşıyorum. 27. dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olduğumu ilan ediyorum. Meclise Mardin milletvekili olarak girersem öncelikli meselem milli ve manevi değerler çerçevesinde vatanıma milletime ciddi manada özverili şekilde hizmet etmek olacaktır. Çalışmalarım sırasında gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı noktasında genç kardeşlerime örnek teşkil edebilirsem bu benim için en büyük kazanım olacaktır" dedi.

Aday adaylık başvurusunu kabul eden AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Bahattin Uncu ise, cesaretinden dolayı Sülkü’yü tebrik ettiğini söyledi. Uncu, "AK Parti her kesime eşit bir şekilde durmaya memleket meselesinde ortak kılmaya çalışıyor. Ülkemiz kritik bir aşamadan geçiyor. Etrafımız ateş çemberine dönmüş bir vaziyette. Kasımdaki seçim erkene alınmak zorunda kalındı. Oyunların bozulması için bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Asuman Sülkü arkadaşlarına teşekkür ederek ailesi ve arkadaşları ile birlikte parti binasından ayrıldı.